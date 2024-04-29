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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضحايا بأعاصير وسط أمريكا وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل

صدى البلد

ضربت الأعاصير جزءاً من السهول الكبرى وسط الولايات المتحدة، ما أودى بحياة 5 أشخاص على الأقل وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل، بحسب السلطات المحلية.

وبعد تسجيل 78 إعصاراً، الجمعة، معظمها في ولايتي أيوا ونبراسكا، أحصي 35 إعصاراً آخر، السبت، شمال تكساس إلى ميسوري، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية.

وفي بلدة هولدنفيل بولاية أوكلاهوما، قضى شخصان على الأقل، أحدهما رضيع يبلغ عمره أربعة أشهر، بحسب وسائل إعلام أميركية عدة. وتواصلت عمليات إزالة الركام، الأحد.

كما سجلت أضرار كبيرة في بلدة سالفر الصغيرة التي تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي منازل بالعشرات مدمرة بالكامل ومركبات محطمة.

وسجل هطول أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وظلت التحذيرات الجوية سارية الأحد، وبينها تحذير من خطر فيضانات مفاجئة وتساقط البرد والأعاصير.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف منزل في تكساس، في وقت متأخر من صباح الأحد، وأكثر من 30 ألف منزل في أوكلاهوما، وفق موقع "باور أوتج".

والأعاصير ظاهرة جوية يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة نسبياً في الولايات المتحدة، خاصة في وسط البلاد وجنوبها، لكن من النادر جداً أن تتالى الأعاصير الكبيرة، وفق خبراء الأرصاد الجوية.

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