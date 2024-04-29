حددت سعر البيع| حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. هل مشادة الفرعون مع كلوب السبب؟

حقيقة رحيل محمد صلاح.. في الدقيقة 81 من زمن مباراة ليفربول أمام ويست هام يونايتد، والتي انتهت بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اشتعلت مشادة كلامية حادة بين محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، مع يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، لتسلط الأضواء علي تلك المواجهة الحادة بدلًا عن التركيز في المباراة.

فأصبحت المشادة الكلامية التي حدثت بين اللاعب محمد صلاح ويورجن كلوب، علي حدود ملعب المباراة، حديث وسائل الإعلام عبر العالم، واثارت التكهنات حول رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول الإنجليزي عقب انتهاء الموسم الحالي، بسبب توتر العلاقات بين الطرفين.

ووقعت المشادة الحادة بين محمد صلاح والمدير الفني، عقب اختياره من قبل يورجن كلوب للمشاركة في المباراة كبديل، وبدأت الواقعة بذهاب المدير الفني يورجن كلوب إلى محمد صلاح لإعطاءه بعض التعليمات، الأمر الذي أغضب محمد صلاح بشدة وتطور الأمر الى مشادة لفظية، قبل أن يفصل داروين نونيز بين الطرفين.

محمد صلاح ويورجن كلوب

ليفيربول تحدد سعر بيع محمد صلاح

وعقب تسليط الأضواء علي المشادة الكلامية التي حدثت بينهما، والتي كانت واقعة مفاجأة للجماهير بسبب العلاقة الطيبة المتعارف عليها بين محمد صلاح ويورجن كلوب، فأثارت تلك الواقعة تكهنات عديدة حول رحيل اللاعب محمد صلاح عن صفوف نادي ليفربول، وذلك في خلال نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لتقرير صحفي إنجليزي، فإن نادي ليفربول الإنجليزي وافق على رحيل اللاعب المصري محمد صلاح، إلي الدوري السعودي في الصيف المقبل، وذلك وفقًا لما ذكر عبر شبكة "HTIC" الإنجليزية، وأشار أن أحد أندية الدوري السعودي عرض على الدولي المصري محمد صلاح، 3 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما سيجعله متفوقًا على كريستيانو رونالدو في الراتب.

وكشف التقرير عن قيام مايكل إدواردز، المدير التنفيذي لنادي ليفربول، عن ابداء رأيه وموافقته لرحيل الفرعون المصري محمد صلاح وانتقاله إلى الدوري السعودي، كما أوضح التقرير أن نادي ليفربول الإنجليزي حدد سعر بيع محمد صلاح مقابل 100-150 مليون جنيه إسترليني، ويستعد لتلقي العروض لبيعه هذا الصيف.

محمد صلاح ويورجن كلوب

مستقبل صلاح مرتبط بنهاية الموسم

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي والخبير بسوق الانتقالات، أن مستقبل محمد صلاح، سيتحدد بنهاية الموسم عقب مشادته مع المدير الفني يورجن كلوب، معقبًا: "ما قاله محمد صلاح بعد نهاية المباراة بأن حديثه سيزيد الأمر سوءا ويشعل الأمور، هو رسالة قوية من اللاعب، ويبدو أن محمد صلاح وكلوب سيتحدثان خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن كلوب قد قال إن الأمر انتهى ولكن تصريحات اللاعب تظهر أن الوضع متوترًا".

وتابع: "مستقبل محمد صلاح سيتحدد بنهاية الموسم وليس الآن، وهناك تخطيط لنادي ليفربول لمشروع جديد ولديهم مدرب جديد آرني سلوت كذلك إدارة جديدة، ومن المعروف أن محمد صلاح لديه عروض من الدوري السعودي وهو ما حدث في الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المتوقع أن يتجدد الاهتمام مرة أخرى بعد نهاية الموسم".

محمد صلاح ويورجن كلوب

حقيقة رحيل صلاح إلي الدوري السعودي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات اذاعية له، عن حقيقة توصل محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لاتفاق نهائي مع أحد الأندية السعودية للانضمام إليه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اشتباكه مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وقال شوبير: "البعض ردد تعاقد محمد صلاح مع أحد الأندية السعودية وهو ما يعني أنه لا يهمه أمر ليفربول، إلا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، كل ما حدث كانت اتصالات بينه وبين شخصيات مسؤولة في الرياضة السعودية، إذ أبدوا لهم رغبته في الانتقال إلى دوري روشن، على أن يختار هو أي نادٍ يريد الانتقال إليه من الأندية الكبرى هناك".

وعقب شوبير: "في الوقت الحالي إذا وصل عرض رسمي من الدوري السعودي لمحمد صلاح سيوافق، خاصة بعد ظروفه الحالية مع الريدز، وأيضاً بعد تأكد رحيل الألماني يورجن كلوب المدير الفني ليفربول بنهاية الموسم الجاري".