في حاجة غلط.. تعليق مفيدة شيحة على أزمة محمد صلاح وكلوب

علقت الاعلامية مفيدة شيحة، على أزمة اللاعب الدولي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول، مع المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب، قائلة :"في حاجة غلط من طرف صلاح ومن طرف كلوب وكمان إيه اللي بيحصل في فريق ليفربول".

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن محمد صلاح ملتزم ولا يقول اي كلام، وتصريحه الأخيرة بأنه اذا تحدث سيطلق النيران يعني أن لديه الكثير فعلا، وهذا الأمر يعني الكثير في كرة القدم".

وتابعت مفيدة شيحة، أن :"مافيش لاعب عالمي لم يمر بالمرحلة التي يمر بها محمد صلاح ويقدر يعدي من هذه المرحلة وصلاح أيقونة مصرية وعالمية".