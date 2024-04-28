انت مش شايف.. تفاصيل جديدة في واقعة مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

كشف الإعلامي أحمد شوبير في تفاصيل جديدة، عن المشادة التي وقعت بين محمد صلاح لاعب ليفربول ومدربه يورجن كلوب خلال مباراتهم ضد وست هام في الدوري الإنجليزي.

وأوضح شوبير في برنامجه "مع شوبير" على أون سبورت إف أم أن كلوب طلب من محمد صلاح التسخين نهاية الشوط الأول، وبالفعل استجاب صلاح للطلب، لكن عندما طلب منه كلوب التسخين مرة أخرى في بداية الشوط الثاني بعد تعادل الفريق، بدا صلاح متضايقًا.

وتكرر الطلب مرة أخرى، وعندما كان صلاح يستعد للنزول إلى الملعب، ذهب كلوب ليسلم عليه ولكن صلاح رد ببرودة، ما أثار غضب المدرب.

وفي النهاية، استغرب كلوب من رد فعل صلاح وسأله عن سببه، ليرد صلاح بتوجيه انتقاد لاذع إلى المدرب بسبب تكرار طلبه التسخين، مرددا، :" أنت مش شايف بتعمل ايه"، ما أدى إلى اشتعال الأجواء بينهما.