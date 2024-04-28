الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحول تأخره بهدفين أمام أستون فيلا لتعادل 2-2

حول فريق تشيلسي تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه أستون فيلا إلى تعادل بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أستون فيلا بهدفين في الشوط الأول عبر الإسباني مارك كوكوريا لاعب تشيلسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 4، ومورجان روجرز في الدقيقة 43.

ونجح تشيلسي في تحسين وضعه خلال الشوط الثاني، وتمكن من تعديل النتيجة بفضل هدفي نوني مادويكي في الدقيقة 63، وكونور جالاجر في الدقيقة 81.. وأضاف البلوز هدفا ثالثا في الوقت بدل من الضائع، ولكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية "فار" بداعي وجود خطأ.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 48 نقطة في المركز التاسع بجدول البريميرليج، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع.