صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بعد مباراة فريقه ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن دخل في جدال مع محمد صلاح على خط التماس.

قال يورجن كلوب إنه لا توجد مشكلة مع محمد صلاح بعد أن تحدث الاثنان في غرفة تبديل الملابس بعد تعادل ليفربول مع وست هام.

وكان صلاح متورطا فيما بدا أنه خلاف على خط التماس مع مديره الفني خلال الاحتفالات بهدف ميخائيل أنطونيو في استاد لندن.

كان مهاجم ليفربول يستعد للدخول كبديل إلى جانب داروين نونيز وجو جوميز، وبدا أنه يشعر بالاستياء من من كلوب قبل أن يحاول زميله نزع فتيل الموقف بين الثنائي.

وشوهد الفرعون المصري وهو يقتحم النفق مباشرة بعد صافرة النهاية وحاول كلوب شرح الوضع لـ TNT Sport بعد التعادل 2-2 .

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه أن يقول ما حدث، قال كلوب: "لا. لقد تحدثنا بالفعل في غرفة تبديل الملابس. بالنسبة لي، لقد انتهى الأمر".

وعندما سُئل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أضاف: "لقد تحدثنا عن الأمر في غرفة تبديل الملابس ولكن تم الانتهاء من الأمر بالنسبة لي. هذا كل شيء. هذا كل شيء، وقد حلت له كذلك؟ "لقد كان انطباعي، نعم."