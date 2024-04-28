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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يليق بنجمنا.. فتحي سند يعلق على مشادة صلاح ويورجن كلوب

صلاح وكلوب
صلاح وكلوب

علّق الناقد الرياضي فتحى سند، على مشادة محمد صلاح، لاعب ليفربول، مع مدربه يورجن كلوب، خلال مباراة "الريدز" مع نظيره وست هام يونايتد، السبت، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"

وكتب فتحى سند عبر حسابه علي فيسبوك "بكل أسف ..محمد صلاح أخطأ فى حق يورجن كلوب الذى فتح امامه كل ابواب المجد، وماكان يجب ان يتجاوز  فى حقه بهذا الشكل ..مهما كانت الاسباب، بصراحه لايليق بنجمنا الكبير ان "يعمل" رأسه ..برأس من كان يرفع له القبعة ..أمام العالم .. حبا واحتراما،  لقد أحببنا ..نحن المصريون يورجن كلوب لانه أحب صلاح ..وبالتاكيد..سنظل نحبه ..كما نحب صلاح".

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره وست هام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، وتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز قبل أن يشارك في الدقيقة 77.

ووقعت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

 

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