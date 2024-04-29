إنشاء وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأقصر



عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 62، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء؛ لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.



وافق المجلس على تعاون كلية الألسن، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، للتعاون مع مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن؛ بشأن مخطط الدورات التدريبية الشاملة في تعليم اللغات (عربي – إنجليزي).

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالجامعة وإعتماد نظام العمل بها.



كما وافق المجلس على إتفاقيتي التفاهم والتعاون بين كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر وكل من: كلية علوم وهندسة الحاسبات جامعة المنصورة الجديدة، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة الطود.

واعتمد المجلس منح درجة الدبلوم في الآثار المصرية؛ لعدد من الطلاب.