الدقهلية: إصابة 6 أشخاص إثر وقوع تصادم نقل وبيحو بجمصة

أصيب ستة أشخاص بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل في بيجو أمام الروضة- طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة حيث اصطدمت سيارة نقل ببيجو وأسفر ذلك عن إصابة ستة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين وهم ربيع المصرى المتولى 30 عاما مقيم المنصورة ومصاب كسر بالضلوع ، منى محسوب عبد الكريم 30 عاما مقيمة ميت زنقر طلخا وإصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفك السفلى

أحمد إبراهيم عبد الله 60 عاما مقيم ميت زنقر طلخا مصاب بكسر بالساعد الأيمن، تامر أمين خليل 39 عاما مقيم ميت زنقر وإصابته جرح بالجبهة، ليندا تامر أمين 6 أعوام مقيمة ميت زنقر طلخا وإصابتها كسر بالفك السفلى وأيمن تامر أمين 9 أعوام مقيم ميت زنقر طلخا وإصابته سحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى بلقاس لتلقى العلاج وتم تحرير محضرا بالواقعه وأخطرت النيابة العامة