عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية: إصابة 6 أشخاص إثر وقوع تصادم نقل وبيحو بجمصة

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب ستة أشخاص بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل في بيجو أمام الروضة-  طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة حيث اصطدمت سيارة نقل ببيجو وأسفر ذلك عن إصابة ستة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث  كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين وهم ربيع المصرى المتولى 30 عاما مقيم المنصورة ومصاب كسر بالضلوع ، منى محسوب عبد الكريم 30 عاما  مقيمة ميت زنقر طلخا وإصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفك السفلى
أحمد إبراهيم عبد الله 60 عاما مقيم ميت زنقر طلخا مصاب بكسر بالساعد الأيمن، تامر أمين خليل 39 عاما  مقيم ميت زنقر وإصابته جرح بالجبهة، ليندا تامر أمين 6 أعوام  مقيمة ميت زنقر طلخا وإصابتها كسر بالفك السفلى وأيمن تامر أمين 9 أعوام  مقيم ميت زنقر طلخا وإصابته سحجات وكدمات بالجسم.
تم نقل المصابين لمستشفى بلقاس لتلقى العلاج وتم تحرير محضرا بالواقعه وأخطرت النيابة العامة

النيابة العامة المنصورة تصادم سيارة نقل حادث تصادم سيارة نقل حادث تصادم سيارة سيارات إسعاف وقوع حادث تصادم نقل المصابين مديرية أمن مستشفي محافظة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة سب موظفة

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

نهائي الكونفدرالية ينقذ الزمالك من إيقاف القيد.. تفاصيل

غضب كبير في الأهلي تجاه السولية والشحات.. وجلسة عاجلة من الخطيب.. تفاصيل

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يزور نادي المنصورة لتقديم التهنئة على صعوده لدوري المحترفين

ترشيحاتنا

34 ألف ضحية.. مدبولي: ما يحدث في غزة عقاب جماعي

رئيس الوزراء : 10 مليار دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 مليون لاجيء

شبانة: الأهلي أصبح فخرًا بإنجازاته وأرقامه القياسية

الولايات المتحدة تستعد لهجوم واسع النطاق في اليمن

بث مباشر.. مدبولي يشارك في جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة

فرنسا: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدما لكنه بطيء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحدث أثناء النوم..تعرف على سبب ألم يشعر به الأطفال في سن العاشرة

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

أسود مكشوف.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها بفستان جريء

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ