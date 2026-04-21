لمحاربة المضاعفات .. اكتشاف طريقة جديدة لزراعة الكبد في العالم
بين الفن والروحانيات .. أسرار كنوز الحضارة الإسلامية بمركز مصر الثقافي الإسلامي
شهادة تقدير | تكريم ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد في ندوة آداب عين شمس
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته إلى الاتحاد الأوروبي لتحديد جدول زمني واضح لانضمام بلاده إلى التكتل، مؤكدًا ضرورة الانتقال من التعهدات العامة إلى خطوات عملية ومحددة.

وفي مقابلة مع برنامج “يبتنهووف” التلفزيوني الهولندي، قال زيلينسكي إن كييف بحاجة إلى “قائمة دقيقة ومفصلة” تتضمن المراحل المطلوبة للانضمام، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتنفيذ الإصلاحات اللازمة. 

وأضاف: “يمكننا البدء بتنفيذ البنود تباعًا، لكن المطلوب هو فتح ملفات التفاوض وتحديد موعد واضح للانضمام”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الضغوط الأوكرانية على بروكسل لتسريع مسار الانضمام، خاصة بعد منح كييف صفة الدولة المرشحة، دون تحديد إطار زمني نهائي للعضوية الكاملة.

وفي سياق متصل، حذر زيلينسكي من أن عدم وضوح موقف الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع فرص أوكرانيا، في إشارة إلى تجارب سابقة لدول أخرى لم تحقق تقدمًا ملموسًا في مسار الانضمام. 

كما شدد على ضرورة التعامل مع بلاده “كشريك على قدم المساواة”، رافضًا فكرة الانضمام الجزئي أو التدريجي الذي لا يمنح كييف كامل حقوق العضوية.

وكان زيلينسكي قد كرر هذا المطلب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأسبوع الماضي، حيث أكد أن أوكرانيا لا ترى في “العضوية المحدودة” خيارًا مقبولًا، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تشير مواقف أوروبية إلى أن مسار انضمام أوكرانيا لا يزال يتطلب وقتًا وإصلاحات إضافية. 

وكانت مفوضة التوسيع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس قد صرحت في وقت سابق بأن انضمام أوكرانيا لن يتم قبل عام 2027، لافتة إلى أن المفوضية تعمل على صيغة “عضوية تدريجية” تتيح لبلدان مرشحة الاستفادة من بعض مزايا الاتحاد قبل الحصول على العضوية الكاملة.

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

درة تنعى حياة الفهد : تربينا على مسلسلاتها في الوطن العربي

بالفرو.. ياسمين رئيس تستعرض أناقتها عبر إنستجرام

بـ بدلة سوداء رسمية | أحمد العوضي يبهر متابعيه بظهور متميز

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

