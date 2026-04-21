زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا

جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوته إلى الاتحاد الأوروبي لتحديد جدول زمني واضح لانضمام بلاده إلى التكتل، مؤكدًا ضرورة الانتقال من التعهدات العامة إلى خطوات عملية ومحددة.

وفي مقابلة مع برنامج “يبتنهووف” التلفزيوني الهولندي، قال زيلينسكي إن كييف بحاجة إلى “قائمة دقيقة ومفصلة” تتضمن المراحل المطلوبة للانضمام، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وأضاف: “يمكننا البدء بتنفيذ البنود تباعًا، لكن المطلوب هو فتح ملفات التفاوض وتحديد موعد واضح للانضمام”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الضغوط الأوكرانية على بروكسل لتسريع مسار الانضمام، خاصة بعد منح كييف صفة الدولة المرشحة، دون تحديد إطار زمني نهائي للعضوية الكاملة.

وفي سياق متصل، حذر زيلينسكي من أن عدم وضوح موقف الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع فرص أوكرانيا، في إشارة إلى تجارب سابقة لدول أخرى لم تحقق تقدمًا ملموسًا في مسار الانضمام.

كما شدد على ضرورة التعامل مع بلاده “كشريك على قدم المساواة”، رافضًا فكرة الانضمام الجزئي أو التدريجي الذي لا يمنح كييف كامل حقوق العضوية.

وكان زيلينسكي قد كرر هذا المطلب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأسبوع الماضي، حيث أكد أن أوكرانيا لا ترى في “العضوية المحدودة” خيارًا مقبولًا، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تشير مواقف أوروبية إلى أن مسار انضمام أوكرانيا لا يزال يتطلب وقتًا وإصلاحات إضافية.

وكانت مفوضة التوسيع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس قد صرحت في وقت سابق بأن انضمام أوكرانيا لن يتم قبل عام 2027، لافتة إلى أن المفوضية تعمل على صيغة “عضوية تدريجية” تتيح لبلدان مرشحة الاستفادة من بعض مزايا الاتحاد قبل الحصول على العضوية الكاملة.