قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط

أطلق قائد القوات الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني، سيد مجيد موسوي، تهديدات مباشرة باستهداف منشآت النفط في منطقة الشرق الأوسط، في تصعيد لافت يعكس حدة التوترات الإقليمية وتداخل المسارات العسكرية مع الضغوط السياسية القائمة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية وشبه رسمية، أكد القائد العسكري أن بلاده تمتلك القدرة على “تدمير البنية التحتية للطاقة” في حال تعرضت لمزيد من الضغوط أو الهجمات، مشيرًا إلى أن أي تصعيد ضد إيران لن يبقى دون رد، وأن الرد قد يشمل أهدافًا استراتيجية في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد المواجهة غير المباشرة بين إيران وعدد من خصومها الإقليميين والدوليين، حيث يشكل قطاع الطاقة أحد أبرز نقاط الضعف الحساسة في منطقة الخليج، التي تعد مركزًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير النفط عالميًا.



ويُنظر إلى هذه التهديدات على أنها رسالة ردع تستهدف التأثير في حسابات الأطراف الأخرى، خصوصًا في ظل التوترات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز.

ويرى مراقبون أن استهداف منشآت النفط، في حال حدوثه، قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، تشمل ارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة عالميًا، واضطرابًا في سلاسل الإمداد، فضلًا عن تأثيرات مباشرة على اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.