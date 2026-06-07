13.46% نسبة المشاركة بجولة الإعادة بالانتخابات المحلية الإيطالية حتى ظهر اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن نسبة المشاركة في انتخابات جولة الإعادة للانتخابات المحلية حتى ظهر اليوم بلغت 13.46%.

وفتحت مراكز الاقتراع اليوم لجولة الإعادة في الانتخابات المحلية في 42 بلدية بالإضافة إلى ست عواصم إقليمية، ويستمر التصويت اليوم حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وتبدأ غدا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا .

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات المحلية أقيمت يومي يومي 24 و25 مايو الماضي، وسجلت نسبة مشاركة بلغت بلغ 15.22%.