ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستقدم الدعم للسلطات اللبنانية في التحضير للمفاوضات مع إسرائيل، حتى في حال عدم مشاركتها بشكل مباشر في هذه المحادثات.

وأوضح ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن وجود فرنسا على طاولة المفاوضات ليس أمراً أساسياً، واصفاً إياه بأنه "ثانوي"، مؤكداً في الوقت نفسه أن مصلحة لبنان تقتضي أن يتلقى كل أشكال الدعم الممكنة خلال هذه المرحلة.

وتحافظ فرنسا على علاقات تاريخية وثيقة مع لبنان، وتسعى إلى لعب دور داعم في هذه العملية، رغم ما تواجهه من تحفظات ومعارضة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.