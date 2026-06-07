باكستان.. مقتل عنصرين مسلحين في عملية أمنية جنوب غربي البلاد

أعلنت السلطات الباكستانية مقتل عنصرين مسلحين خلال عملية أمنية جنوب غربي البلاد.

وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في إقليم البنجاب، بأن العملية جاءت بعد رصد تحركات مجموعة تضم نحو 15 عنصرا مسلحا ينتمون إلى تنظيم محظور، كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية في المنطقة.

وأشارت الوحدة إلى تمكن عدد من العناصر الأخرى من الفرار إلى المناطق الجبلية الوعرة، مشيرة إلى أنها تقوم بعمليات تمشيط لتعقب بقية العناصر المشتبه بها ومنع أي نشاط مسلح محتمل في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش في باكستان على تنفيذ عمليات أمنية مستهدفة الجماعات المسلحة في مناطق متفرقة من البلاد.