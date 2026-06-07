بريطانيا تضخ نحو 15 مليار جنيه إسترليني في المؤسسة العسكرية

أفادت صحيفة فايننشيال تايمز بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضخ نحو 15 مليار جنيه إسترليني في المؤسسة العسكرية كجزء من خطة الاستثمار الدفاعي.

وفي وقت لاحق كشف تقرير أعدته لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني أن البلاد لا تملك خطة للدفاع إذا تعرضت للهجوم.

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، فإن التقرير الذي اعتمد على تحقيقات استمرت 11 شهرا وصفته صحيفة “تليجراف” بالخطير، بينما اعتبر وزير الدفاع البريطانيا أنه يدق ناقوس الخطر.

وأكدت التقارير أن بريطانيا لا تمتلك خطة لصد أي هجوم وتعتمد على الولايات المتحدة عسكريا.

واستعرض التقرير، سيناريوهات الانسحاب الأمريكي في حال انشغال الولايات المتحدة بأي صراع آخر، وأبرز نقاط الضعف في الدفاعات البريطانية.