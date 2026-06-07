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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تضخ نحو 15 مليار جنيه إسترليني في المؤسسة العسكرية

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني
محمود نوفل

أفادت صحيفة فايننشيال تايمز بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضخ نحو 15 مليار جنيه إسترليني في المؤسسة العسكرية كجزء من خطة الاستثمار الدفاعي.

وفي وقت لاحق كشف تقرير أعدته لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني أن البلاد لا تملك خطة للدفاع إذا تعرضت للهجوم.  

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، فإن التقرير الذي اعتمد على تحقيقات استمرت 11 شهرا وصفته صحيفة “تليجراف” بالخطير، بينما اعتبر وزير الدفاع البريطانيا أنه يدق ناقوس الخطر.

وأكدت التقارير  أن بريطانيا لا تمتلك خطة لصد أي هجوم وتعتمد على الولايات المتحدة عسكريا.

واستعرض التقرير، سيناريوهات الانسحاب الأمريكي في حال انشغال الولايات المتحدة بأي صراع آخر، وأبرز نقاط الضعف في الدفاعات البريطانية.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجلس العموم البريطاني وزير الدفاع البريطاني الولايات المتحدة الأمريكية

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