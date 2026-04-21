منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

يعد غزو الذباب للمنازل من أكثر المشكلات التى تواجهها العديد من البيوت المصرية خلال هذا التوقيت.. فكيف تتخلص منه؟!

ووفقا لموقع foodsafety حيل منزلية تساعد على التخلص من الذباب خلال موسم غزوه للمنازل والبيوت بشكل نهائي.

مبيد الحشرات

على الرغم من فعاليته في قتل الذباب، إلا أن البخاخات قد تُسبب تلوثًا كيميائيًا للطعام إذا استُخدمت بالقرب من الأطعمة المكشوفة أو أسطح تحضير الطعام لذا، يجب استخدام مبيد الحشرات فقط عندما تكون المنطقة بأكملها غير مستخدمة (مثلًا بعد الإغلاق)، مع إبعاد جميع الأواني والمعدات والأطعمة عن مكان الاستخدام أولًا وبعد الرش، يجب تنظيف وتعقيم جميع المعدات الموجودة في المنطقة.



أجهزة الصعق الكهربائي

تجذب هذه الأجهزة الذباب والعث والحشرات الأخرى إلى داخلها، وتقتلها بتيار كهربائي عالي الجهد ومع ذلك، لا تستوعب هذه الأجهزة الكثير من الحشرات، لذا غالبًا ما يسقط الذباب الميت على الأرض لذلك، من الضروري وضع أجهزة الصعق الكهربائي على بُعد مترين على الأقل من مناطق تحضير الطعام أو تخزينه، وتفريغها بانتظام.



شرائط الذباب

تجذب هذه الشرائط الذباب إلى ورق لاصق يحبسه، والذي يمكنك التخلص منه بعد ذلك و استبدل شرائط الذباب بانتظام، واغسل يديك جيدًا بعد لمسها.