المشهد أخطر مما يبدو| خبير زراعي يكشف السر وراء انتشار الذباب في مصر

رنا أشرف

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتجدد معاناة المواطنين مع انتشار الحشرات، وعلى رأسها الذباب، الذي يغزو الشوارع والمنازل بشكل ملحوظ، في ظل تراجع مستويات النظافة في بعض المناطق. 

وتثير هذه الظاهرة مخاوف صحية متزايدة، خاصة مع ارتباطها بنقل الأمراض وتلوث الطعام، ما يدفع المختصين إلى دق ناقوس الخطر والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية فعالة للحد من انتشاره.

أستاذ زراعة: الحرارة وقلة النظافة السبب الرئيسي في زيادة الذباب

وأكد الدكتور إبراهيم مصباح أستاذ بكلية الزراعة جامعة طنطا، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن زيادة انتشار الذباب مع دخول فصل الصيف أمر طبيعي، لكنه يتفاقم بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع مستويات النظافة في بعض الشوارع والمناطق.

القمامة والمخلفات بيئة مثالية لتكاثر الحشرات

وأوضح “مصباح” أن الذباب من الحشرات التي ترتبط بيئيًا بالأماكن غير النظيفة، حيث تنجذب بشكل أساسي إلى القمامة والمخلفات العضوية، مضيفًا أن “اليرقات تنمو داخل هذه المخلفات، ما يجعل تراكم القمامة بيئة مثالية لتكاثر الذباب”.

وأشار إلى أن فصلي الربيع والصيف يشهدان ذروة نشاط هذه الحشرات، نتيجة توافر الظروف المناسبة للتكاثر، مثل الحرارة والرطوبة، لافتًا إلى أن التقلبات الجوية التي تحدث خلال هذه الفترات، خاصة مع ارتفاع الحرارة على فترات متقطعة، تساهم في زيادة أعداد الذباب.

وأضاف: “المواسم مثل شم النسيم، التي يكثر فيها تناول أطعمة كالفسيخ، تؤدي أيضًا إلى زيادة المخلفات، وبالتالي تهيئة بيئة جاذبة للحشرات”، مؤكدًا أن “الاقتراب أكثر من فصل الصيف يعني زيادة أكبر في أعداد الذباب، لأنه الموسم الأساسي لنشاطه”.

وأشار الدكتور إبراهيم مصباح إلى أن شدة الرياح التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التغيرات المناخية الحادة، لعبت دورًا في زيادة انتشار الحشرات، موضحًا أن “الطقس لم يعد مستقرًا كما كان في السابق، حيث شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، وهو أمر غير معتاد”. 

وأضاف أن هذه التقلبات، ما بين موجات حر مفاجئة ورياح نشطة، تساعد على نقل الحشرات من مكان لآخر ودخول الذباب للمنازل.
وتابع أن اليرقات لا تكون مرئية بسهولة، حيث تعيش وتتغذى داخل المخلفات، خاصة في الأماكن الرطبة والمظلمة، ولا يمكن ملاحظتها إلا عند إزالة هذه المخلفات أو تقليبها.

واسترجع “مصباح” بعض الإجراءات التي كانت تُتبع سابقًا، مثل الرش الدوري لمكافحة الذباب ورفع القمامة بشكل منتظم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات كان لها دور كبير في الحد من انتشاره.

وشدد الدكتور إبراهيم مصباح على أهمية اتباع إجراءات وقائية بسيطة داخل المنازل للحد من انتشار الذباب، مؤكدًا أن التخلص من القمامة بشكل يومي وعدم تركها لفترات طويلة يعد من أهم الخطوات، إلى جانب تنظيف سلال المهملات باستمرار وتغطية الطعام جيدًا لمنع تلوثه. 

وأضاف ضرورة تنظيف الأسطح بعد الطهي مباشرة، وتركيب سلك شبكي على النوافذ والأبواب لمنع دخول الحشرات، لافتًا إلى إمكانية استخدام وسائل طبيعية مثل الليمون مع القرنفل أو نباتات النعناع والريحان، فضلًا عن الخل المخفف في أماكن تواجد الذباب، باعتبارها حلولًا فعالة وآمنة للمساعدة في طرده.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

الدكتور مجدي أبو فريخة

أحمد عبد الباسط ينعى مجدي أبو فريخة

مجدي أبو فريخة

اتحاد كرة السلة ينعى الدكتور مجدي أبوفريخة: اللعبة فقدت رمزًا من أهم رموزها

كاسيميرو

كاسيميرو يودّع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة قبل الرحيل نهاية الموسم

بالصور

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

