ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور

في واقعة مأساوية، لقي شاب مصري يدعي عدنان صلاح السيد 32 عاما مصرعه في مدينة تورينو الإيطالية، وذلك في حادث سير أثناء توصيله الطعام على دراجته.


عندنا يعيش في مدينة تورينو الإيطالية وتزوج في ديسمبر الماضي أي منذ حوالي أقل من 4 شهور، وكان يعمل مصورا للحفلات ولديه آلاف المتابعين عبر انستجرام، كذلك كان يعمل في توصيل الطعام على دراجته لزيادة دخله.


وطبقا لصحيفة لاستامبا الإيطالية – لم يمضي على زواج عدنان سوي بضعة أشهر حيث تزوج في الخامس من ديسمبر الماضي حتي فارق الحياة، عامل الديلفري المصري يبلغ من العمر 32 عاما وقد توفي في حادث بمقاطعة كافوريتو أثناء قيامه بتوصيل أورد مسائي على دراجته الهوائية.


وذكرت الصحيفة أنه عثر على جثته على بعد أمتار قليلة من دراجته، زوجته نورهان منذ أن عرفت خبر وفاته تعيش مأساة حقيقية وحزن شديد، وتجري الشرطة بالبلدية تحقيقا في الحادث.


وافترضت الصحيفة نظريتان لهاذا الحادث وواقعة توصيل الأوردر لمنزل رقم 109 في شارع سترادا ديلا كريوسا، الأولي هي حادث دهس وفرار، حيث يرجح أن سائق سيارة قد صدمه وفرا هاربا بسيارته، والنظرية الثانية هي حادث قيادة ذاتية وهي النظرية الأرجح لدي الشرطة الإيطالية، حيث فقد الشاب المصري السيطرة على دراجته الهوائية .


عدنان صلاح السيد كان يعمل ديلفيري لزيادة دخله أصله من الإسكندرية ويهوي التصوير حيث عمل مصورا منذ 2014 وهو ما يظهر بوضوح على صفحته عبر فيسبوك وانستجرام والتي تجذب الكثيرين. 


أكد شقيقه "علي" أن عائلته التي تعيش في إيطاليا في حالة صدمة وتريد معرفة الحقيقة، وأن شقيقه لم يكن يرغب في العمل كعامل توصيل طلبات، وأنه كان يسعي وراء حلمه في التصوير.

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

