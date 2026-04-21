الاحتلال الإسرائيلي يقتحم ضاحية شويكة وبلدة عنبتا وينتشر في أحياء طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، التي جابت الشوارع الرئيسية وسط انتشار مكثف في مختلف أحياء المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال أجبرت عددًا من أصحاب المحال التجارية على إغلاق متاجرهم تحت تهديد السلاح.
بالتزامن، انتشرت آليات الاحتلال في مختلف أحياء المدينة تحديدا الشرقية والغربية ووسط السوق، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين.
كما داهموا عددا من المباني التجارية، واعتلوا أسطحها، وحولوها إلى نقاط مراقبة عسكرية، في الوقت الذي يطلق فيه جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة في مخيم طولكرم الذي يخضع لحصار مشدد.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم، وجابت بآلياتها شوارعها الرئيسية وقامت بإلقاء منشورات تهديد لسكان البلدة بالاعتقال.
ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصعيد ميداني تشهده المحافظة، مع استمرار عدوان الاحتلال على المدينة ومخيميها لليوم الـ450 على التوالي.
وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مداخل عدد من القرى والبلدات في محافظة سلفيت، عبر البوابات الحديدية والحواجز العسكرية.
وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في معظم أنحاء المحافظة، حيث أغلقت البوابات المقامة على مداخل بلدات وقرى عدة، ومنعت المركبات من المرور وقامت بتفتيشها والتدقيق بهويات راكبيها، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بحق المواطنين الفلسطينيين.
وفي سياق أخر، أصيب شاب مساء اليوم الثلاثاء، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في قرية عراق بورين جنوب نابلس.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت شابا (36 عاما) للمستشفى جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح،حسبما نقلت و"فا".
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا للاجئين وبلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.
وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم قلنديا بعدة آليات عسكرية، كما اقتحمت بلدة كفر عقب المجاورة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع في شارع المطار بالبلدة، دون أن يبلغ عن إصابات أو مداهمات.