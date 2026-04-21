خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029
شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري
لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف
«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف .. اليوم
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية .. «حزب الله» يعلن تنفيذ عملية صاروخية
خبير لوائح: الإسماعيلي مُهدّد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم
انتشار شديد للذباب.. ماذا يحدث في شوارع ومنازل المصريين؟ | خبير زراعي يكشف الأسباب
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح لجلب الرزق وبدء يومك ببركة وطمأنينة
اتفاق سريع .. «فوكس نيوز» تكشف مفاجأة مدوية بشأن بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور
أسباب إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم ضاحية شويكة وبلدة عنبتا وينتشر في أحياء طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية، التي جابت الشوارع الرئيسية وسط انتشار مكثف في مختلف أحياء المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال أجبرت عددًا من أصحاب المحال التجارية على إغلاق متاجرهم تحت تهديد السلاح.

بالتزامن، انتشرت آليات الاحتلال في مختلف أحياء المدينة تحديدا الشرقية والغربية ووسط السوق، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين. 

كما داهموا عددا من المباني التجارية، واعتلوا أسطحها، وحولوها إلى نقاط مراقبة عسكرية، في الوقت الذي يطلق فيه جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة في مخيم طولكرم الذي يخضع لحصار مشدد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم، وجابت بآلياتها شوارعها الرئيسية وقامت بإلقاء منشورات تهديد لسكان البلدة بالاعتقال.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصعيد ميداني تشهده المحافظة، مع استمرار عدوان الاحتلال على المدينة ومخيميها لليوم الـ450 على التوالي.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مداخل عدد من القرى والبلدات في محافظة سلفيت، عبر البوابات الحديدية والحواجز العسكرية.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في معظم أنحاء المحافظة، حيث أغلقت البوابات المقامة على مداخل بلدات وقرى عدة، ومنعت المركبات من المرور وقامت بتفتيشها والتدقيق بهويات راكبيها، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بحق المواطنين الفلسطينيين.

وفي سياق أخر، أصيب شاب مساء اليوم الثلاثاء، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في قرية عراق بورين جنوب نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت شابا (36 عاما) للمستشفى جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح،حسبما نقلت و"فا".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا للاجئين وبلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم قلنديا بعدة آليات عسكرية، كما اقتحمت بلدة كفر عقب المجاورة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع في شارع المطار بالبلدة، دون أن يبلغ عن إصابات أو مداهمات.

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت

جمال شعبان

حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟

الدكتور ضياء العوضي

لا شبهة جنائية .. الخارجية تكشف تفاصيل وفاة ضياء العوضي داخل فندق بدبي

أميرة سيد مكاوي

المسحراتي ورباعيات جاهين وعلاقة قوية مع أم كلثوم.. أيقونات في مسيرة مكاوي

إيران وأمريكا

باكستان : نأمل أن يواصل الجانبان الأمريكي والإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار

بالصور

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد