تدوينة ترامب تعقد المشهد السياسي قبل انطلاق جولة المفاوضات

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن التدوينة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال تعكس تعقيد المشهد السياسي قبيل انطلاق جولة المفاوضات المرتقبة.

وأوضح جبر خلال مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المفاوضات شهدت سلسلة من التأجيلات، حيث كان من المقرر عقدها يوم الأحد، ثم أُرجئت إلى الاثنين، فالثلاثاء، قبل أن يُتداول تأجيلها مجددًا إلى اليوم التالي، بالتزامن مع قرار تعليق زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى باكستان لأجل غير مسمى.

وأشار إلى أن هذه التطورات تزامنت مع اجتماع رفيع المستوى عقده ترامب داخل البيت الأبيض، ضم عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم نائب الرئيس، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى جانب المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر.

وأضاف أن هذا الاجتماع أسفر عن الموقف الذي أعلنه ترامب في منشوره، والذي أشار فيه إلى تلقي طلب من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف، يقضي بتعليق الهجوم على إيران.

وبناءً على ذلك، أوضح جبر أن الرئيس الأمريكي وجّه القوات الأمريكية إلى تمديد وقف إطلاق النار بشكل مؤقت، مع الاستمرار في فرض الحصار البحري على إيران، في انتظار تلقي مقترح موحد من الجانب الإيراني عبر وساطة دولية.

ولفت إلى أن ترامب أشار في منشوره إلى أن طهران لا تمتلك حتى الآن موقفًا موحدًا، وهو ما يعوق تقدم المفاوضات، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن استئناف المحادثات أو التصعيد سيعتمد على مضمون المقترح الإيراني المرتقب.

https://www.youtube.com/shorts/gHtxutSatgY