خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029
شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري
لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف
«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف .. اليوم
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية .. «حزب الله» يعلن تنفيذ عملية صاروخية
خبير لوائح: الإسماعيلي مُهدّد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم
انتشار شديد للذباب.. ماذا يحدث في شوارع ومنازل المصريين؟ | خبير زراعي يكشف الأسباب
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح لجلب الرزق وبدء يومك ببركة وطمأنينة
اتفاق سريع .. «فوكس نيوز» تكشف مفاجأة مدوية بشأن بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور
أسباب إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27

شبورة مائية
شبورة مائية
حنان توفيق

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ونمشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر و الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5. متر والرياح شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الجديدة 28 15

6 أكتوبر 27 15

بنها 26 16

دمنهور 25 15

وادي النطرون 28 15

كفر الشيخ 26 16

بلطيم 26 16

المنصورة 27 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 28 15

السويس 27 16

العريش 24 14

رفح 23 13

رأس سدر 28 16

نخل 27 11

كاترين 23 09

الطور 29 20

طابا 27 13

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 30 20

الإسكندرية 25 15

العلمين 22 14

مطروح 23 15

السلوم 27 14

سيوة 29 13

رأس غارب 29 18

سفاجا 30 19

مرسى علم 29 19

شلاتين 30 20

حلايب 26 22

أبو رماد 30 18

مرسى حميرة 30 20

أبرق 28 19

جبل علبة 28 19

رأس حدربة 26 22

الفيوم 28 16

بني سويف 28 15

المنيا 30 14

أسيوط 30 15

سوهاج 31 16

قنا 33 19

الأقصر 32 18

أسوان 33 18

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 31 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة37 24

المدينة35 22

الرياض31 19

المنامة27 23

أبوظبي36 25

الدوحة31 24

الكويت29 20

دمشق23 09

بيروت20 15

عمان22 09

القدس20 07

غزة21 13

بغداد30 15

مسقط31 28

صنعاء27 12

الخرطوم38 23

طرابلس 29 19

تونس 28 14

الجزائر25 14

الرباط 22 14

نواكشوط26 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة17 07

إسطنبول19 09

إسلام آباد35 21

نيودلهي41 26

جاكرتا 34 24

بكين25 11

كوالالمبور 33 25

طوكيو24 16

أثينا22 12

روما21 09

باريس20 08

مدريد26 12

برلين17 05

لندن17 07

مونتريال 11 05

موسكو 12 04

نيويورك13 08

واشنطن21 12

أديس أبابا25 14

خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

عداد الكهرباء

حل وحيد.. كيفية تعديل سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي من 2.78 جنيه إلى 68 قرش

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت

هاني شاكر

انتكاسة صحية لأمير الغناء العربي بمدينة الضباب .. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر و رد قانوني حاسم من محاميه

ترشيحاتنا

الأشهر الحرم

عضو الأزهر للفتوى: الأشهر الحرم مواسم تعظيم وطاعات.. والذنوب فيها أشد خطرًا

ندوة البحوث الإسلامية

ندوة البحوث الإسلامية بجامعة المنصورة تطرح رؤية تربوية حول القيم والأخلاق

صلاة العيد

هل اختلاط الرجال والنساء في صلاة العيد يبطلها؟.. أمين الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد