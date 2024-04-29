صحف السعودية| مطار الملك خالد الدولي يعلن تعطل طائرة وخروجها عن مسارها.. وبن فرحان يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

أوضح مطار الملك خالد الدولي أنه أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما، وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار.

كما أكدت إدارة مطار الملك خالد الدولي للجميع بأنه لا يوجد اي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وفي خبر آخر، ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض ، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وسعادة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي.

وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللآزمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

صحيفة المدينة

أعربتْ رابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمال دارفور.

وفي بيان للأمانة العامة، جدَّدت الرابطة التأكيد على الوقوف مع السودان وشعبِه العزيز، داعيةً الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة العُليا لبلادهم وسلوك مسارِ الحوار الجاد والفاعل، والالتزام بمخرجات "محادثات جدة"، وصولًا إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ يحفظ وَحدة السودان، ويحقِّقُ تطلعاتِ شعبِه في السَّلام والاستقرار.

وفي خبر آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الإثنين حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وخليص والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة وجدة ورابغ والليث والقنفذة، ومنطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية وضرما والدرعية والحريق وحوطة بني تميم والخرج والأفلاج وحريملاء وعفيف والدوادمي ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق والقويعية ووادي الدواسر وخفيفة إلى متوسطة على السليل ووادي الدواسر.

صحيفة عكاظ

استقبل وزير الإعلام السعودي سلمان يوسف الدوسري، في مكتبه بمقر الوزارة، الأحد، وزير العمل والشؤون الاجتماعية ناريك مخرتشيان، والنائب الأول لوزير صناعة التكنولوجيا في أرمينيا المشرف على السياسات الإعلامية الدكتور جيفورج مانتاشيان.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، واستعراض سبل تعزيزها.

كما رحب الجانبان في مناقشة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الإعلام والبث والإنتاج التلفزيوني المشترك بين الجانبين.

وفي خبر آخر، انطلق في الرياض ملتقى مستقبل السياحة الصحية، بتنظيم من نادي السياحة الصحية وجمعية السياحة الصحية، بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة الصحية (GHTC)، وبمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الصحية ومزودي الخدمات؛ لتحديد الأولويات وصقل رؤى مستقبلية حول السياحة الصحية على الصعيدين الإقليمي والدولي، تزامناً مع الذكرى الثامنة لانطلاق رؤية 2030، في الوقت الذي تتولى المملكة منصب نائب الرئيس في المجلس العالمي للسياحة الصحية، ليُشكّل الملتقى منصة سنوية عالمية لصناعة السياحة الصحية لتطوير إستراتيجيات مستقبلية لقطاع السياحة الصحية في المملكة، وإبراز مقوماتها في هذا الجانب، فضلاً عن عرض الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والرعاية الصحية لجذب الزوار والمهتمين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم والتسويق لهوية المملكة وثقافتها.

وأوضح رئيس جمعية السياحة الصحية السعودي أحمد العريج، أن الملتقى يُمثّل ولادة أولى مبادرات السياحة الصحية المتخصصة، بتدشينٍ ينطلق من بلدٍ واعدٍ ومتمكّنٍ ومؤهلٍ يمتلك كل المقومات والمعايير التي تضمن له المنافسة في قطاع الرعاية الصحية، الذي يبلغ حجمه ٤.٤ تريليون دولار، معلناً انطلاقة جديدة لجمعية السياحة الصحية لتكون مرجعاً موثوقاً وممكناً لهذه الصناعة، وهادفة إلى رفع الوعي بأهميتها؛ لتُمثّل رافداً للتعريف بالمملكة كوجهة رائدة للسياحة الصحية، واستعراضاً لإمكاناتها وقدراتها، وتوفير البرامج التأهيلية والتدريبية في هذا القطاع.