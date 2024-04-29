عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| مطار الملك خالد الدولي يعلن تعطل طائرة وخروجها عن مسارها.. وبن فرحان يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة

صحف السعودية
صحف السعودية

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

أوضح مطار الملك خالد الدولي أنه أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما، وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار.

كما أكدت إدارة مطار الملك خالد الدولي للجميع بأنه لا يوجد اي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وفي خبر آخر، ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض ، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وسعادة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي.

وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

عاجل.. حادث خطير لطائرة في مطار الملك خالد الدولي بـ السعودية |بيان

إعلان عاجل من السعودية بشأن الدراسة بسبب حالة الطقس

وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللآزمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

صحيفة المدينة

أعربتْ رابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمال دارفور.

وفي بيان للأمانة العامة، جدَّدت الرابطة التأكيد على الوقوف مع السودان وشعبِه العزيز، داعيةً الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة العُليا لبلادهم وسلوك مسارِ الحوار الجاد والفاعل، والالتزام بمخرجات "محادثات جدة"، وصولًا إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ يحفظ وَحدة السودان، ويحقِّقُ تطلعاتِ شعبِه في السَّلام والاستقرار.

وفي خبر آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الإثنين حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وخليص والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة وجدة ورابغ والليث والقنفذة، ومنطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية وضرما والدرعية والحريق وحوطة بني تميم والخرج والأفلاج وحريملاء وعفيف والدوادمي ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق والقويعية ووادي الدواسر وخفيفة إلى متوسطة على السليل ووادي الدواسر.

صحيفة عكاظ

استقبل وزير الإعلام السعودي سلمان يوسف الدوسري، في مكتبه بمقر الوزارة، الأحد، وزير العمل والشؤون الاجتماعية ناريك مخرتشيان، والنائب الأول لوزير صناعة التكنولوجيا في أرمينيا المشرف على السياسات الإعلامية الدكتور جيفورج مانتاشيان.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، واستعراض سبل تعزيزها.

كما رحب الجانبان في مناقشة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الإعلام والبث والإنتاج التلفزيوني المشترك بين الجانبين.

وفي خبر آخر، انطلق في الرياض ملتقى مستقبل السياحة الصحية، بتنظيم من نادي السياحة الصحية وجمعية السياحة الصحية، بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة الصحية (GHTC)، وبمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الصحية ومزودي الخدمات؛ لتحديد الأولويات وصقل رؤى مستقبلية حول السياحة الصحية على الصعيدين الإقليمي والدولي، تزامناً مع الذكرى الثامنة لانطلاق رؤية 2030، في الوقت الذي تتولى المملكة منصب نائب الرئيس في المجلس العالمي للسياحة الصحية، ليُشكّل الملتقى منصة سنوية عالمية لصناعة السياحة الصحية لتطوير إستراتيجيات مستقبلية لقطاع السياحة الصحية في المملكة، وإبراز مقوماتها في هذا الجانب، فضلاً عن عرض الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والرعاية الصحية لجذب الزوار والمهتمين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم والتسويق لهوية المملكة وثقافتها.

وأوضح رئيس جمعية السياحة الصحية السعودي أحمد العريج، أن الملتقى يُمثّل ولادة أولى مبادرات السياحة الصحية المتخصصة، بتدشينٍ ينطلق من بلدٍ واعدٍ ومتمكّنٍ ومؤهلٍ يمتلك كل المقومات والمعايير التي تضمن له المنافسة في قطاع الرعاية الصحية، الذي يبلغ حجمه ٤.٤ تريليون دولار، معلناً انطلاقة جديدة لجمعية السياحة الصحية لتكون مرجعاً موثوقاً وممكناً لهذه الصناعة، وهادفة إلى رفع الوعي بأهميتها؛ لتُمثّل رافداً للتعريف بالمملكة كوجهة رائدة للسياحة الصحية، واستعراضاً لإمكاناتها وقدراتها، وتوفير البرامج التأهيلية والتدريبية في هذا القطاع.

الخارجية الأمريكية: بايدن سيزور السعودية لحل جمود أزمة الرهائن

تباين أسواق المال العربية| بورصتا قطر وعُمان ترتفعان.. وتراجع «المصرية» و«السعودية

السعودية مطار الملك خالد الدولي الدوحة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الرياض غزة رابطة العالم الاسلامي فلسطين قطاع غزة رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بعد المشادة مع كلوب| ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

حركة بذيئة.. هل يوقع الزمالك عقوبة ضد مصطفى شلبي أم يفعلها كاف؟

موضوعات متعلقة

عاجل.. حادث خطير لطائرة في مطار الملك خالد الدولي بـ السعودية |بيان

إعلان عاجل من السعودية بشأن الدراسة بسبب حالة الطقس

الخارجية الأمريكية: بايدن سيزور السعودية لحل جمود أزمة الرهائن

قلق بالغ.. السعودية توجه نداء عاجلا إلى الجيش السوداني والدعم السريع

ترشيحاتنا

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

إيهاب الكومي: جيل 2008 يملك مواهب مميزة ويحافظ على صلواته

عودة ترامب.. مجلس الوزراء يرصد عقبات أمام حل القضية الفلسطينية (إنفوجراف)

خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تنسحب من 3 مواقع أمام الجيش الروسي |تفاصيل

وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

إيهاب الكومي: هذه حقيقة خلافاتنا مع فيتوريا.. وتفاصيل جلسة الشيبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الطبيعة.. مي عمر تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بالأحمر الجريء.. بوسي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

مش حتصدق سعره.. هاتف Infinix GT 20 Pro بإمكانيات خارقة لمحبي الألعاب

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ