تباين أسواق المال العربية| بورصتا قطر وعُمان ترتفعان.. وتراجع «المصرية» و«السعودية

تباين أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد، مستهل الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر بورصات قطر وعُمان والبحرين، بينما تباينت مؤشرات الكويت، وتراجعت المؤشرات المصرية والسعودية و الأردنية.

فيما تشهد أسواق المال الإماراتية (سوق دبي المالي، سوق أبو ظبي) إجازة رسمية اليوم علي ان تستأنف تداولاتها غدا الاثنين.

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشّر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4760.67 نقطة مرتفعًا 47.03 نقطة وبنسبة 1.00 بالمئة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4713.64 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و94 ألفًا و235 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 73.2 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 15 مليونًا و258 ألفًا و320 ريالًا عُمانيًّا.

ارتفاع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.31 بالمئة، بواقع 29.59 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و667.18 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 86 مليونًا و910 آلاف و498 سهمًا، بقيمة 225 مليونًا و134 ألفًا و698.096 ريالًا، نتيجة تنفيذ 8 آلاف و303 صفقات في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 562 مليارًا و521 مليونًا و820 ألفًا و658.290 ريالًا، مقابل 560 مليارًا و825 مليونًا و359 ألفًا و994.330 ريالًا، في جلسة سابقة.

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2.024.13 نقطة بارتفاع وقدره 7.25 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 779.26 نقطة بارتفاع وقدره 11.02 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و543 ألفًا و686 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 702 ألف و422 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 71 صفقة.

مؤشرات بورصة الكويت تتباين عند الإغلاق

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مع تصدر سهم "أجيليتي" نشاط التداولات.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13%، و"العام" بنحو 0.06%، بينما ارتفع "الرئيسي" بـ0.28%، و"الرئيسي 50" بـ 0.17% عن مستوى الخميس الماضي.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 51.99 مليون دينار، وزعت على 205.63 مليون سهم، بتنفيذ 12.38 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ5.25%، بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها البنوك بـ0.36%، واستقر قطاعان.

وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 49 سهماً على رأسها "تحصيلات" بـ9.45%، بينما تراجع سعر 51 سهماً في مقدمتها "أولى تكافل" بواقع 6.37%، واستقر سعر 21 سهماً.

وأتى سهم "أجيليتي" المرتفع 4.62%، في مقدمة نشاط التداول بحجم بلغ 56.18 مليون سهم، وسيولة بقيمة 17.74 مليون دينار.

وجاء ذلك بعد صدور قرار من سوق أبوظبي للأوراق المالية بالموافقة على إدراج شركة أجيلتي جلوبال بي إل سي في السوق، اعتباراً من يوم الخميس 2 مايو/أيار 2024 ضمن قطاع الصناعات.

اللون الأحمر يسيطر على سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد باللون الأحمر؛ ليسجل تراجعه الخامس على التوالي، في ظل تراجع قطاع الاتصالات ، بالرغم من ارتفاع 3 قطاعات كبرى، وسط تراجع بالتداولات.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعاً نسبته 0.19% فاقداً 22.99 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 12,231.54 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى 4.88 مليار ريال، مقابل 6.9 مليار ريال، بالجلسة السابقة، بعد هبوط كميات التداول إلى 271.28 مليون سهم مقابل 189.21 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد أداء القطاعات فقد قفز قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.54%، كما سجل قطاع البنوك ارتفاعاً بنحو 0.87%، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.14%،

وفي المقابل تراجع أداء قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%.

وشملت الخسائر 163 سهماً، تصدرها سهم "تشب" بتراجع نسبته 9.91%، وجاء إغلاق 163 سهماً باللون الأخضر بصدارة سهم "ثمار" الذي أغلق مرتفعاً 9.89%.

وسجل سهم "أنابيب السعودية" أعلى قيمة تداول 431.77 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "شمس"، بكمية بلغت 23.70 مليون سهم.

وعلى صعيد أداء السوق الموازي؛ أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 1.71%؛ بخسارة بلغت 457.42 نقطة؛ انخفض به إلى مستوى 26230.83 نقطة.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" خلال جلسة الخميس تراجعاً نسبته 0.82% فاقداً 101.16 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 12,254.53 نقطة.

البورصة تخسر 77 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 4.93% ليغلق عند مستوى 24639 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 30080 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.91% ليغلق عند مستوى 10608 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 5714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8097 نقطة.

البورصة الأردنية تغلق منخفضة

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.39%، عند مستوى 2431.21 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2644 صفقة.