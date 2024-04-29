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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بفرمان من الخطيب.. كواليس توقيع عقوبة قاسية على السولية والشحات.. فيديو

السولية والشحات
السولية والشحات

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" بفرمان من "الخطيب".. مدحت شلبي يكشف كواليس عقوبة قاسية على السولية والشحات".

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وجاء في التقرير أن الناقد الرياضي مدحت شلبي، قال إن هناك عقوبات سيتم توقيعها على عمرو السولية، بعد تبديله في المباراة الأخيرة، والدفع بـ الكابتن إمام عاشور.

وأوضح أن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إنه فعل ذلك خوفًا على الفريق، ولم يغضب من التبديل، ولكن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لم يجعل هذا الأمر يمر.

وأشار إلى أن الكابتن محمود الخطيب تحدث مع خالد بيبو، عما حدث من عمرو السولية، وما فعله حسين الشحات بخلع التيشرت وهو ضمن البدلاء، وأن الخطيب طالب بتوقيع عقوبة مالية قاسية على الشحات والسولية.

الخطيب مدحت شلبي السولية عمرو السولية امام عاشور النادي الأهلي الأهلى

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