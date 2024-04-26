هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

أكد الناقد الرياضي مهيب عبد الهادي، أن هناك مفاجأة شهدتها قائمة النادي الأهلي قبل مباراة اليوم، وتم استبعاد حارس الأهلي محمد الشناوي، من مواجهة مازيمبي المقرر إقامتها اليوم في العاشرة مساءً.

وتساءل مهيب عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية،: هل رفض الجلوس احتياطيًّا لـ مصطفى شوبير، حارس الأهلي الحالي، رغم أن الشناوي تعافى من الإصابة وشارك في التدريبات.

ولفت إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي كولر، قرر استبعاد الشناوي من المباراة، وأن مصطفى شوبير هو حارس الأهلي، وهناك منافسة كبيرة بين شوبير والشناوي.

وكشف أن حسين الشحات و إمام عاشور نجوم الأهلي، تم ضمهم لقائمة النادي لمباراة اليوم.