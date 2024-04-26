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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موديست يرحل.. إدارة الأهلي تتخذ القرار النهائي.. فيديو

موديست
موديست

أكد الناقد الرياضي مهيب عبد الهادي، أن إدارة النادي الأهلي، أبلغت وكيل أعمال مهاجم الفريق انطوني موديست، أنه لن يكون تجديد لموسم جديد، وأن هذا الموسم هو الأخير للاعب بالفريق.

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كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

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مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

وأضاف مهيب عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية، أن إدارة الأهلي اتخذت هذا القرار بشأن مهاجم الفريق.

 

كما أكد الناقد الرياضي مهيب عبد الهادي، أن هناك لاعبة من أهم نجوم النادي الأهلي، قد يرحل هذا الموسم بنسبة كبيرة، موضحًا أن هذا اللاعب هو محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، أن الموسم الجاري هو الأخير لنجم هجوم الفريق بالنادي الأهلي، فهذا اللاعب قد يخرج بشكل إعارة أو بيع.


ولفت إلى أن كهربا لديه عروض كثيرة، ولكن في الفترة الماضية كان هناك تمسك باللاعب ولكن الفترة المقبلة سيرحل.
 

 
وفي سياق آخر كشف الكابتن محمد فاروق لاعب النادي الأهلي السابق، مفاجأة بشأن استمرار اللاعب علي معلول مع الأهلي، وقال إن هناك عمليات بحث عن لاعب يشغل الجانب الأيسر بالنادي الأهلي.

وأضاف نجم الأهلي السابق خلال تصريحات تلفزيونية، أن التفاوض مع اللاعب التونسي على العابدي، ظهير فريق كان الفرنسي، لكي يكون بديلا على معلول.


وأوضح أن على معلول مستمر مع النادي الأهلي بعد جلسة بين اللاعب ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، وأن معلول سيقوم بالتوقيع على العقد بناء على مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.
 

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