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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للحائض ارتداء الجوانتي لقراءة القرآن.. الإفتاء ترد

صدى البلد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء :  قائلا: لا يجوز أن ترتدي " الجوانتي " أو القفازات وتقرأى قرأن طالما أنك عليكي حيض فلا تلجئين لقراءة القرأن من المصحف، وإنما تذكرى الله وتدعى ونحو ذلك، ولكن لا تذكرى الأيات القرانية إلا إذا كانت ذكرا كما فى أذكار الصباح والمساء.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ،  قائلا :  إذا كنتى معلمة أو طالبة وتريدي مراجعة القرآن الكريم حتى لا تخشى نسيانه فيجوز فى هذه الحالة أن تقرأيه ولا شئ فى ذلك.


هل يجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل والمصحف سؤال حائر بين السيدات، وأكد الفقهاء أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من كتب التفسير التي ليس أكثرها قرآنا، لأنها لا تسمى مصحفا، ويجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل المحمول، لأن مس الموبايل لا يسمى مسا للمصحف.

 

واختلف في حكم قراءة القرآن للحائض من المصحف ورأى المالكية الجواز بشرط أن تكون القراءة بدون مس للمصحف، ورأى بعض الفقهاء أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن في ثلاث حالات، أولها بقصد الذكر والدعاء، وثانيها على سبيل التعليم، وثالثا إن خافت نسيان ما تحفظ من القرآن، وأكدوا أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الترمذي: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»، منوهين بأنه يستثنى من ذلك إن قصدت الذكر والدعاء، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعض العلماء إن خافت نسيان ما تحفظه من القرآن؛ فلها حينئذ أن تقرأه من غير أن تمسه إلا بحائل.

حكم قراءة القرآن للحائض

لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف، وبعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفازين «الجوانتي» وما شابه.

«هل يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف؟»، أنه إذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحفا، مؤكدا أنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف.
 

حكم قراءة القرآن للحائض هل يجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل والمصحف دار الإفتاء

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