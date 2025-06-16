أحمد الوكيل يفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي بباريس

أعلن اليوم اتحاد الغرف العالمي بباريس عن فوز احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط بعضوية مجلس ادارة الاتحاد العالمي عن دورة 2025/2028 ضمن 20 عضوا تم انتخابهم يمثلون قادة الغرف علي مستوي العالم.

كان اتحاد غرف التجارة الدولية ICC قد وجه الدعوة لنحو 1200 غرفة حول العالم للتصويت لصالح 20 ممثلاً لهم من الغرف التجارية و الصناعية و الزراعية حول العام.

أكبر منظمة أعمال علي مستوي العالم

ويعد اتحاد غرفة التجارة الدولية( ICC ) بباريس هو أكبر منظمة أعمال علي مستوي العالم حيث يضم المحكمة الدولية للتحكيم، واتحاد الغرف العالمية (WCF) واللجان القطاعية التي تضع أسس التجارة العالمية والإجراءات والتعريفات التجارية والبنكية ونظم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والنقل الدولي كما أن لها صفة المراقب بالأمم المتحدة.

وتأسست غرفة التجارة الدولية عام 1919 بهدف خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.