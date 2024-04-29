شاشة تليفزيون سمارت جديدة من هواوي بسعر منافس لـ سامسونج و LG

أطلقت هواوي سلسلة تلفزيونات الذكية الجديدة Vision Smart Screen 4 SE، والتي تقدم مزيجًا قويًا من الميزات وبأسعار معقولة، تتوفر السلسلة بأحجام 55 و 65 و 75 بوصة ، ويبدأ سعر سلسلة SE من (352 دولارًا أمريكيًا).

المواصفات:

تتميز جميع الطرازات بدقة 4K مع حواف فائقة النحافة مقاس 1.5 مم ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 98٪. تأتي أجهزة التلفزيون مزودة بتقنية Honghu Picture Quality التي تدعم عرض 10 مليار لون ، مما يضمن ألوانًا زاهية ودقيقة عبر نطاق ألوان BT.709 بنسبة 100٪. يشتمل الجهاز أيضًا على ميزة تحسين HDR وتقنية الوضوح الفائق للمساعدة على تحسين جودة الصورة.

يعمل التلفزيون هواوي بمعالج تم تطويره ذاتيًا ، والذي يدعم فك تشفير 4K 120 إطارًا في الثانية ، وهو ترقية عن الطرازات السابقة مع تضمين واجهة HDMI 2.1. تعمل هذه الواجهة على تحسين وظيفة الشاشة بميزات مثل ALLM و VRR ، وهي ضرورية لتجربة ألعاب عالية الجودة.

تأتي شاشة هواوي Vision Smart Screen 4 SE مع إمكانية بث فائقة الدقة 4K ، والتي تدعم ثمانية أوضاع بث مختلفة. إنها تسمح بالبث بلمسة واحدة دون الحاجة إلى اتصال بالشبكة وتحافظ على اتصال ثابت وعالي الدقة حتى جودة 4K. هذا يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من الاستخدامات ، بدءًا من بث الفيديوهات إلى لعب الألعاب دون مواجهة تأخير أو انقطاع.

يحتوي التلفزيون هواوي على كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي (دقة 1080 بكسل) والتي توفر إمكانيات جديدة في مكالمات الفيديو وألعاب الواقع المعزز ، حيث تدعم تتبع ما يصل إلى ثمانية أشخاص في وقت واحد لمكالمات الفيديو ، مما يعزز التفاعلات العائلية والاجتماعية. الكاميرا مجهزة بفتحة 2.2 ومستشعر أكبر لتقديم صور فيديو أوضح ، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تعد شاشة هواوي Smart Screen أيضًا مركزًا للياقة البدنية الترفيه المنزلي ، حيث تستخدم كاميرا الذكاء الاصطناعي للتعرف ثلاثي الأبعاد على الهيكل العظمي ، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع الشاشة لإجراء تمارين وألعاب مختلفة دون الحاجة إلى معدات إضافية.

بالنسبة للصوت ، يشتمل الطراز مقاس 75 بوصة على أربع وحدات مكبر صوت ، اثنتان منها كاملة النطاق واثنتان من التردد المنخفض ، لتوفير بيئة صوت قوية وغامرة. الطرازات الأصغر مجهزة بوحدتين كاملتين النطاق لكل منها.

من حيث الصحة والسلامة ، يتميز الجهاز بتقنية حماية العين السلسة ثنائية 120 هرتز ، والمُعتمدة من TÜV Rheinland لإصدار خالي من الوميض وانبعاثات ضوء أزرق منخفضة ، مما يقلل من إجهاد العين أثناء جلسات المشاهدة الطويلة.

يعمل Vision Smart Screen 4 SE على HarmonyOS 4.2. يركز تصميم نظام التشغيل على تفاعل المستخدم السهل والبديهي ، بما في ذلك ميزات مثل التحكم الصوتي عن بعد مع التعرف على اللهجة ، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين من جميع الأعمار.

السعر

يتوفر Huawei Vision Smart Screen 4 SE بثلاثة أحجام مع الأسعار التالية: الطراز مقاس 55 بوصة بسعر (352 دولارًا أمريكيًا) ، والطراز مقاس 65 بوصة بسعر (422 دولارًا أمريكيًا) ، والطراز مقاس 75 بوصة بسعر (563 دولارًا أمريكيًا). الطرازات معروضة الآن للبيع على موقع JD.com.