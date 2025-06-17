إزالة شدة خشبية مخالفة بشنبارة الميمونة و19 حالة تعد بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأضاف شعبان أبوالفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه في إطار المرور والمتابعة المستمرة للقرى للتصدى لكافة حالات البناء المخالف قامت "وسام المعداوي" رئيسة الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة، بجولة تفقدية ليلية على قرى الوحدة المحلية ،و خلال المرور تلاحظ وجود شدة خشبية على غرفة بقرية حوض الطرفة التابعة للوحدة المحلية شنبارة الميمونة.

وعلى الفور، تم استدعاء المواطن المسؤول عن المبنى ومسؤولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية،وتم إزالة الشدة الخشبية للمخالفة، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لضبط المخالفات العمرانية والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة للبناء.

وفى سياق متصل اوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، أسفرت تلك الحملات عن إزالة ١٣ حالة تعدي على مساحة ١٨٣٢ متر مباني و٦ حالات تعدي على مساحة ٧ قيراط و٢١ سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.