في ثان أيام امتحانات الثانوية العامة بالشرقية.. نقل طالب إلى المستشفى لإصابته بإعياء

أكد محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه تابع عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية انطلاق اليوم الثاني لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 م & 2025 م من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور ممثلين من مديرية أمن الشرقية و مديرية الصحة وهيئة الإسعاف وهيئة التأمين الصحي سير الامتحانات علي مستوي 156 لجنة بمحافظة الشرقية.

أضاف وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه أدي اليوم الثلاثاء 61015 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية نظام جديد وأدي 504 طالب وطالبة امتحان الاقتصاد و 398 طالب وطالبة امتحان مادة الاحصاء نظام قديم.

وأشار وكيل المديرية الي أنه تفقد فجر اليوم مركز توزيع الأسئلة بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية وأشرف بنفسه علي توزيع صناديق أسئلة الامتحانات ولم يترك مركز التوزيع الأسئلة إلا بعد أن تأكـد أن جميع اللجان تسلمت الصناديق الخاصة بالأسئلة.

واكد "عبد الرحمن عبد اللطيف" وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية " مواصلة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية التواصل مع لجان سير الامتحان علي مستوي 20 إدارة تعليمية لتذليل أي عقبه تواجه سير العمل باللجان مشيرا الي انه اطمئن علي جميع اللجان وانها على استعداد تام لاستقبال الطلاب وذلك من خلال متابعة اعمال سير الامتحان بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية مشددا علي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة

وأوضح أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقي أي شكاوي تعوق سير عملية الامتحان لم تتلق أي شكاوي غير الذي ابلغته غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل احد الطلاب بلجنة مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي بإدارة الصالحية الجديدة الي المستشفى بعد أصابته بحالة إعياء وهبوط بالدورة الدموية وتم عمل محضر اثبات حاله.

وأكـد وكيل المديرية علي استمرار التنسيق والتواصل مع الجهات الأمنية لتأمين عملية نقل أوراق الأسئلة علي مستوي جميع اللجان وعددهم 156 لجنة من مركز توزيع الأسئلة إلي مقر اللجان الامتحانية وكذلك تأمين مقار لجان سير الامتحان و مواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت وشدد علي مواصله التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.