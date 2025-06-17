بتكلفة 15 مليون جنيه.. رصف طريق جميزة بني عمرو/ الدبيجية بديرب نجم

تابع المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية مع المهندس صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم انتظام سير أعمال رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية بنطاق المركز لتيسير الحركة على المواطنين وإيجاد السيولة المرورية أمام السيارات وذلك في إطار متابعته المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس مركزومدينة ديرب نجم أنه جاري تنفيذ اعمال الرصف والتطوير بالطرق الداخلية.

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ أعمال رصف طريق جميزة بني عمرو / الدبيجية بوضع الطبقة النهائية من الأسفلت بطول ٢.٥ كم وبعرض ٨ متر وبتكلفة ١٥ مليون و٦٥٦ ألف جنيه وبنسبة تنفيذ ٩٠%، لسرعة دخوله الخدمه ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.