الحمي القلاعية ومرض السعار.. ندوة إرشادية بزراعة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية بعنوان ( الحمى القلاعية و مرض السعار) بالتنسيق مع اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى هاشم وكيل وزارة الطب البيطرى وبالإشتراك مع إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الطب البيطرى .

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت الحديث عن مرض الحمى القلاعية حيث انه مرض فيروسي حاد شديد الوبائية سريع الإنتشار من أهم أعراضه ( ارتفاع فى درجة الحرارة - فقدان الشهية - انخفاض انتاج الحليب ) كذلك ظهور تقرحات على الفم و اللسان و اللثة و حول الفم و فى الحوافرخاصة منطقة الاصابع .

أضاف وكيل وزارة الزراعة إنه خلال الندوة تم التوعية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية لمنع انتشار المرض وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية كما تطرق الحديث عن مرض السعار والإجراءات القانونية اللازمة لحيازة الكلاب والأنواع التى لا يتم لها الترخيص والتنبيه بمراعاة عدم سيرالكلاب المرخصة بالشوارع بدون كمامات علي أن يتم الترخيص بمديرية الطب البيطرى والتجديد سنويا.