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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 29 ابريل 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

العملات العربية تواصل تراجعها بمستهل تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر


وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 29-4-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

 

العملات الأجنبية في البنك الأهلي


الدولار الأمريكي شراء 47.72 جنيه، والبيع 47.82 جنيه.

اليورو شراء 51.0318 جنيه، والبيع 51.2583 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 59.5593 جنيه، والبيع 59.9089 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 34.906 جنيه، والبيع 35.0509 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 6.8418 جنيه، والبيع 6.8731 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
 

الكرون النرويجي شراء 4.3272 جنيه، والبيع 4.3464 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 4.3645 جنيه، والبيع 4.3894 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 52.1473 جنيه، والبيع 52.3997 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 29.8194 جنيه، والبيع 30.2944 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.1373 جنيه، والبيع 31.4082 جنيه.


أسعار صرف العملات العربية
 


وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين  29 ابريل 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 29-4-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


سعر صرف العملات العربية اليوم
 


سجّل الدينار الكويتي للشراء 154.234 جنيه و 155.2698 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 12.7186 جنيه و 12.7506 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.0027 جنيه و 13.0197 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 125.2724 جنيه و 126.8536 جنيه للبيع.

 

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 122.7208 جنيه و 124.2175 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري


سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.1117 جنيه و 13.1157  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 66.8113 جنيه و 67.4947  جنيه للبيع.

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