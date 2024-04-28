العملات العربية تواصل تراجعها بمستهل تعاملات الأسبوع

واصلت أسعار العملات العربية تراجعها بمستهل تعاملات الأسبوع في مصر مقارنة بالختام وسجل الدينار الكويتي أعلي العملات العربية سعرا انخفاضا بقيمة تتراوح بين 30 و50 قرشا في البنوك .

يرصد “صدى البلد” أسعار العملات العربية في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي خلال اليوم الأحد 28 أبريل 2024، وفقا لآخر تحديثات، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي.



أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الأحد

البنك الأهلي

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي كالآتي:



انخفض سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 154.23 جنيه للشراء و 155.47 جنيه للبيع مقابل 157.78 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 31 جنيه.

سعر صرف الريال السعودي

وصل سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي لنحو 12.71 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 12.14جنيه للشراء و 13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 12.11جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع بتراجع 17 قرش .

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية 155.03 جنيه للشراء و 155.47 جنيه للبيع مقابل 155.78 جنيه للبيع سعر إغلاق سعر الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع 31 قرش.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.14جنيه للشراء و 13.13 جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.29 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع.

البنك المركزي

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي إلى نحو 154.76جنيه للشراء و155.27جنيه للبيع مقابل 155.84جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بانخفاض 57 قرش.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.70 جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع مقابل 12.78 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي بانخفاض 4 قروش .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.97 جنيه للشراء و 13.01 جنيه للبيع بانخفاض 5 قروش.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.06 جنيه للشراء و 13.11جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

العملات العربية الأعلى عالميا

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي الأعلى عربيا ، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.