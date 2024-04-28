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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية في مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بختام الأسبوع الفائت، حيث سجل الدولار الأمريكي تراجعا بقيمة 15 قرشا.  

ويستعرض "صدى البلد" في السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الجنيه  اليوم الأحد 28 أبريل 2024 مستهل تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقابل سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي .

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الأحد 

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد ليسجل 47.72 جنيه للشراء و 47.82 جنيه للبيع مقابل 47.95 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي ختام  تعاملات الأسبوع بانخفاض 13 قرش.

واستقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوم عند 50.94 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 59.41 جنيه للشراء و 59.96 جنيه للبيع بزيادة 30 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم  52.15 جنيه للشراء 52.56 جنيه للبيع  مقابل 52.61 جنيه الخميس الماضي متراجعا 5 قروش.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد 

وانخفض سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.72 جنيه للشراء و 47.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم  نحو 50.94 جنيه للشراء و 51.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 59.41 جنيه للشراء و 59.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم  52.17 جنيه للشراء 52.56 جنيه للبيع  مقابل 52.61 جنيه الخميس الماضي بانخفاض 5 قروش.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

تراجع سعر الدولار الأمريكي  لنحو 47.67 جنيه للشراء و 47.80 جنيه للبيع مقابل 47.95 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام  تعاملات الأسبوع الماضي بانخفاض 15 قرشا.

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 50.96 جنيه للشراء و 51.13 جنيه للبيع منخفضا 31 قرشا.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم اليوم 59.53 جنيه للشراء و 59.72 جنيه للبيع بتراجع 31 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 52.12 جنيه للشراء 52.29 جنيه للبيع بانخفاض 17 قرشا.

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