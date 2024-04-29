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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن مدينة قليوب 3 ساعات

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية فصل التيار الكهربائي عن مدينة قليوب اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لمدة 3 ساعات يوميا، وذلك لعمل الصيانة في محطة المحولات.


وقالت مديرية الكهرباء بالقليوبية ، إن أهم الأماكن المتأثرة بالفصل (منطقة ابن سينا - مستشفى قليوب التخصصي- محطات الصرف الصحي بقليوب- محطات التنقية بشركس- إشارات السكة الحديد).


وأهابت مديرية الكهرباء بالقليوبية، المناطق المتأثرة بأعمال فصل التيار الكهربائى تدبير احتياجاتهم خلال وقت الفصل، وأنه سيتم العمل علي إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

قليوب فصل التيار الكهربائي القليوبية مديرية الكهرباء بالقليوبية مستشفى قليوب التخصصى

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