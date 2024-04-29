لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن مدينة قليوب 3 ساعات

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية فصل التيار الكهربائي عن مدينة قليوب اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لمدة 3 ساعات يوميا، وذلك لعمل الصيانة في محطة المحولات.



وقالت مديرية الكهرباء بالقليوبية ، إن أهم الأماكن المتأثرة بالفصل (منطقة ابن سينا - مستشفى قليوب التخصصي- محطات الصرف الصحي بقليوب- محطات التنقية بشركس- إشارات السكة الحديد).



وأهابت مديرية الكهرباء بالقليوبية، المناطق المتأثرة بأعمال فصل التيار الكهربائى تدبير احتياجاتهم خلال وقت الفصل، وأنه سيتم العمل علي إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.