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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا تستهدف إيران حيفا؟.. باحث يجيب

صواريخ
صواريخ
أسامة علي

قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في الشأن الإقليمي، إن الصواريخ التي تقول إيران إنها تستخدمها لأول مرة في استهداف حيفا وتل أبيب؛ تمثل تطوراً كبيراً، وهي تنتمي لنوعية شهاب 5 و6، ولم تستخدم من قبل، وهناك عملية دراسة تجري في إيران لقدرات الجانب الإسرائيلي على إحباط الهجوم الصاروخي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن طهران لجأت واتجهت لتنويع عمليات الإطلاق من طرازات مختلفة من الصواريخ التي تملكها سواء الباليستية أو بالأخص الألترا سونيك.

ووصف العميد محيي الدين ضربات الليلة، بالمميزة؛ كونها تستهدف مناطق متعددة ونوعية، مثلاً حيفا يتم استهدافها للمرة الثانية، وكانت إصابة مباشرة، وهناك إصابات وحرائق ضخمة فيها، بالإضافة إلى منطقة قريبة من القدس على مسافة 30 كلم منها، وهي منطقة بها عدد كبير من معسكرات الجيش الإسرائيلي، وبجوارها مناطق سكنية للجيش الإسرائيلي.|
 

حيفا.. المنطقة الصناعية الكبرى في إسرائيل

وعن أهمية استهداف حيفا؛ علق قائلاً: "تعتبر المنطقة الصناعية الكبرى في إسرائيل ويتواجد بها الميناء الرئيسي للاقتصاد الاسرائيلي وهي عصب الاقتصاد بها، بالإضافة إلى القاعدة البحرية الرئيسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن خزانات الأمونيا، وهي أهداف مهمة للجانب الإيراني، وبالتالي أثر استهدافها البيئي والتدميري كبير ومؤثر.

ورداً على سؤال الحديدي: “هل يمكن أن تستهدف إيران مفاعل ديمونة بعد تهديدات تل أبيب باستهداف منشآت إيران النووية؟”؛ ليرد قائلاً: "إيران لديها القدرة الصاروخية على استهداف المفاعل؛ نظراً لانها تملك صواريخ بعيدة المدى، وتستطيع الوصول لمنطقة النقب المتواجد به مفاعل ديمونة، ونظرا لأهميته؛ فهو محاط  من قبل إسرائيل بمنظومة دفاعية جوية دائمة، ويخضع لمنظومة حماية دائمة".

إيران اخبار التوك شو صدى البلد

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