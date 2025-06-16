قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط جاسوس ومسيرات للموساد يإيران.. و8 قتلى إسرائيليين في الهجوم الكاسح
أضرار بمبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني
نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس
جيش الاحتلال: 19 قتيلا في إسرائيل منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران
إعلام إسرائيلي: العثور على 3 جثث في حيفا جراء صواريخ إيران الأخيرة
أمير هشام: الأهلي وقع عقوبة مالية ضد محمود حسن تريزيجيه.. اعرف السبب
الشرطة الإسرائيلية: الصواريخ الإيرانية أحدثت دمارا كبيرا ونواصل انتشال المحاصرين
اكتشاف تاريخي.. أعماق البحر المتوسط تكشف أسرار التجارة في القرن الـ16| تفاصيل
لقطات من وصول لاعبي الأهلي إلى فندق الإقامة في نيوجيرسي.. صور
3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية
شاهد.. لقطات من استقبال بعثة الأهلي بنيوجيرسي استعدادا لمباراة بالميراس
الحرس الثوري : عملياتنا ضد الكيان الصهيوني ستستمر حتى زواله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5 رسائل عاجلة لوزير السياحة والآثار بشأن عودة الحجاج

الحج السياحي البري
الحج السياحي البري
محمد الاسكندرانى

تشهد الساعات الحالية عودة تدريجية لحجاج السياحة البري ، وفى إطار حرص وزير السياحة والآثار شريف فتحي عليهم وعلى راحتهم وآمانهم ، وجه الوزير 5 رسائل هامة لـ بعثة الحج السياحي المصري ، ننشرها لكم في السطور القادمة.


1-سرعة إنهاء ترتيبات عودة حجاج الحج السياحي البري 
2-اتخاذ كافة الإجراءات لحث شركات السياحة الإسراع بعودة حجاجهم
3-تكثيف التنسيق مع السعودية والأردن لتسهيل حركة حافلات نقل الحجاج

4-إنجاز عودة حجاج السياحة بنفس الكفاءة التي ميّزت مرحلة الذهاب

5-نجاح موسم الحج السياحي يقاس بضمان عودة آمنة وسريعة 

 

الحج البري 


يذكر أن أكدت سامية سامي مساعد الوزير لشركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية للحج السياحي، على أن البعثة قد شكلت غرفة عمليات مركزية طارئة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الحافلات منذ انطلاقها من الأراضي المقدسة وحتى وصولها الى أرض الوطن والتدخل الفوري لحل أي معوقات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشارت إلى انتظام سير رحلات عودة حجاج السياحة البري والتي بدأت يوم 11 يونيو الجاري، لافتة إلى أن هناك عدد 127 حافلة تقل حوالي 4800 حاج سياحة، قد غادرت الأراضي السعودية حتى الآن، من بينهم 108 حافلة تقل 4100 حاج سياحي وصلت إلى أرض الوطن بحمد الله أي ما يعادل نحو 55% من إجمالي عدد حجاج السياحة البري البالغ عددهم 7500 حاج لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تعود الحافلات المتبقية من الأراضي المقدسة، وعددها 53 حافلة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتُختتم بذلك عودة جميع حجاج السياحة البري لموسم الحج بنجاح وأمان.

يذكر أن شريف فتحي يتابع على مدار اليوم أعمال غرفة العمليات التي تضم ممثلين عن الإدارتين المركزيتين لشركات السياحة والمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ووحدة الطيران بالوزارة، والمُكلفة بمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر بشأن حركة الطيران وعودة حجاج السياحة البريين.
 

حجاج السياحة البري حجاج السياحة حجاج وزير السياحة والآثار الحج السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

امام عاشور

بعد نجاح الجراحة.. إمام عاشور يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. 3 أيام ورا بعض

ترشيحاتنا

تشيلسي

تشيلسي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة لوس أنجلوس

الزمالك

الزمالك استقر على توجيه الشكر لـ الرمادي.. ويبحث عن مدرب أجنبي

إنريكي - سيميوني

بعد رباعية مونديال الأندية.. إنريكي يواصل تفوقه على سيميوني

بالصور

فني يحذر من هذه القطع الصغيرة في السيارات الحديثة

صواميل السيارات
صواميل السيارات
صواميل السيارات

عودة شاحنة الشوارع الأسطورية.. تعرف على فورد F-150 لوبو

فورد لوبو
فورد لوبو
فورد لوبو

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد