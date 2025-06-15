الجيش الإيراني: نتنياهو يستخدم المدنيين كدروع بشرية غادروا الآن إسرائيل لن تصلح للعيش

حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني اليوم الأحد الشعب الإسرائيلي خلال كلمته عقب توجيه ضربات صاروخية إيرانية ناجحة استهدفت حيفا، وتضرر مبنيين لشركات عسكرية إسرائيلية، وإصابة 7 أشخاص بالإضافة لحرق معهد الأبحاث النووية الإسرائيلي وايزمان.

الجيش الإيراني للإسرائيليين غادروا الآن

خلال الرد الإيراني على الاعتداءات الإسرائيلية، وخلال تحذير المتحدث باسم الجيش الإيراني توجه بكلمته إلى الشعب الإسرائيلي مطالبهم بعدم السماح لمجرم الحرب نتنياهو باستخدامهم كدروع بشرية خلال تطورات الحرب القادمة مشددا بأن الملاجئ لن تتمكن من حمايتهم، وأفضل شئ الآن هو مغادرة الأراضي الإسرائيلية التي لن تُصبح صالحة للعيش بالمستقبل القريب.

الجيش الإيراني للإسرائيليين تجنبوا التواجد بالقرب من الأماكن الحيوية

وتابع المتحدث باسم الجيش الإيراني في تحذيره بتجنب الإسرائيليين التواجد بالقرب من المواقع العسكرية، والحساسة. في إتجاه آخر تحركت إدارة نتنياهو لمنع الإسرائيليين من السفر عقب إخلاء كافة المطارات الإسرائيلية من كافة الطائرات الإسرائيلية التي انتقلت إلى قبرص واليونان بالإضافة لنقل السُفن الإسرائيلية المستخدمة في السفر للخارج لمنع المدنيين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية من الرجوع إلى بلادهم الأصلية.