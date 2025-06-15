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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: بوتين يرسل برقية تهنئة للرئيس الصيني بمناسبة عيد ميلاده

الرئيس الصيني والرئيس الروسي
الرئيس الصيني والرئيس الروسي
محمد عبد المعز

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى نظيره الصيني تشي جين بينج الذي يحل يوم مولده بالخامس عشر من يونيو الجاري،وبلوغه72 عاما.

وتمني الرئيس الروسي لنظيره الصيني السعادة،والتوفيق وتتحالف الدولة الروسية مع الدولة الصينية بتحالف دولي عسكري يسمى كرينك تم تأسيسه عام 2023 ويضم كوريا الشمالية،وإيران من أجل التعاون بين تلك الدول في الحالات العسكرية الكبرى.

وتدعم روسيا نظيرتها الصينية في القضايا الهامة التى تهم الدولة الصينية مثل الحفاظ على الدولة الصينية الواحدة التي تضُم تايوان وهي عكس سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم في بعض الأوقات استقلال تايوان عن الدولة الصينية وهو ما تحذر منه الدولة الصينية لخطورة زعزعة استقرار منطقة المضيق التايواني.

دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين برقية تهنئة تشي جين بينج 72 عاما

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