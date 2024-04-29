وسط الطبيعة.. مي عمر تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت مي عمر، مرتديه بنطال واسع باللون الرمادي ذا تصميم أنيق، ونسقت معه قميص طويل وجذاب باللون الأبيض ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي عمر، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي عمر