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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق

صدى البلد

 

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارى تنفيذها بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل " المرحلة الخامسة، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة.

كما تفقد رئيس الجهاز مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي جنوب المدينة، والجاري تنفيذها كحل دائم لصرف المدينة بطاقة تصميمية للمحطة ٢٥٢٠٠٠ متر مكعب/اليوم.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى منها بقدرة ١٢٦٠٠٠ متر مكعب/يوم بإجمالي ١٢ طلمبة.

وأكد المهندس عمار مندور، أنه يتم استكمال أعمال الزراعة تباعاً فى الأماكن الجاهزة لذلك، مشدداً على ضرورة إنجاز الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية.

وتفقد المهندس عمار مندور، ومسئولو الجهاز، محطة رافع مياه حدائق العاصمة، حيث تبلغ القدرة التصميمية للمحطة ٩٥ ألف متر/يوم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى منه بقدرة ٣٨ ألف متر مكعب/يوم من خلال ٣ طلمبات بتصرف ٢٢٠ ل/ث للطلمبة الواحدة.


وأوضح مندور أنه تم تنفيذ عدد ٢ خزان مياه أرضي بسعة ٨٠٠٠ متر مكعب للخزان الواحد، كما تشمل المحطة مبنى الكلور، ومبني للورش والصيانة، ومبنى مخازن، مشيراً إلى أن محطة الرفع ستغذى منطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمياه اللازمة لحاجة سكان المدينة.
 

المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المهندس عمار مندور جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة سكن لكل المصريين محطة معالجة الصرف الصحي مدينة حدائق العاصمة

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