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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

عبير الشرقاوي: مش
عبير الشرقاوي: مش بحب محمد أبو بكر ولا طريقة تلاوته العجيبة

تعرضت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى الى هجوم شرس من قبل الداعية محمد أبو بكر الذى اتهمها بالزنـ ا بعد تصريحاتها المثيرة للجدل فى برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة عندما أعلنت أنه تم طلاقها 11 مرة ولم تلجأ الى محلل.

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل أزمة ميار الببلاوي واتهام الداعية محمد أبو بكر لها بالزنـ ا بعد تصريحاتها وأنها تم طلاقها 11 مرة ولم تلجأ إلى محلل قط، و لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي وكيف وصفت الشيخ محمد أبو بكر.

تصدّر اسم الفنانة ميار الببلاوي محركات البحث جوجل، وذلك بعد تصريحات الداعية محمد أبوبكر، الذي اتهمها خلالها بالزنـ ا.

في تصريحات تليفزيونية لها، أكدت أنها خاضت 4 تجارب زواج، كلها معلنة، نافية ما تردّد حول تورطها في زواج عرفي، "جميع زيجاتي تم الإعلان عنها والإشهار".

ورفضت الببلاوي الزواج من داعية سلفي، فضلت عدم الكشف عن هويته، مشيرةً إلى أنه "معروف بأنه مزواج، وعينه زايغة".

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بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

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