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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة مروعة في ولاية بنسلفانيا .. مسن يقـ.تل زوجته وابنته بسبب نوبة غضب

المتهم
المتهم

قام أب بقتل زوجته وابنته بأعيرة نارية في جريمة مروعة شاهدتها ولاية بنسلفانيا، إثر جدال شديد اللهجة حين كان المتهم يقوم بتنظيف مسدسه الحي.

وبحسب موقع "نيويورك بوست" الأمريكي، تم التحفظ على المتهم "روجر هانكس" من قبل الشرطة مساء الخميس الماضي، بعد اكتشاف رجال الأمن بالولاية الأمريكية جثة زوجته البالغة من العمر 75 عاما وابنته البالغة من العمر 37 عاماً، وبها أثار إطلاق نار.

وأوضح المدعى العام لمقاطعة تشيستر “ كريس دي بارينا ساروبي"، ان المتهم القاتل أطلق النار على عائلته دون قصد بسبب شجار عائلي وقع فيما بينهم.

كان المتهم ينظف مسدس سميث آند ويسون عيار 9 ملم في المنزل حوالي الساعة 3 مساءً. عندما نشب مشاجرة بينه وبين زوجته، بحسب موقع Fox43 نقلاً عن وثائق الاتهام.

وفي مرحلة ما أثناء الشجار، زعم أنه قال لزوجته: "إذا زاد الاحتدام فيما بينهم سيطلق الرصاص عيها من مسدسه".

المتهم

ومع استمرار الخلاف بينهما، زعم أن المتهم صوب المسدس نحوها، قائلاً لها "إذا لم تغلق الباب وتتركه بمفرده فسوف يطلق النار عليها".

 ليطلق المتهم الرصاص من فوهة مسدسه ويصيب زوجته في صدرها، بحسب الوثائق. 

فيما شاهدت الابنة والدتها تسقط على الأرض و"دخلت في حالة من الغضب، مما دفع المتهم بإطلاق النار على ابنته مرة واحدة في صدرها بينما كانت تركض نحوه للانتقام منه.

وذكرت الموقع الأمريكي، أن المتهم  اعترف لجارته بأنه قتل عائلته، مما دفعها إلى الاتصال بالشرطة في حوالي الساعة السادسة مساءً. 

تظهر سجلات المحكمة أن المتهم المسن تم احتجازه ووجهت إليه تهمتان بالقتل من الدرجة الأولى والجرائم ذات الصلة.

 وبعد فترة وجيزة، وصل المسعفون على أمل إنقاذ الأم وابنتها، لكن تم إعلان وفاتهما في مكان الحادث. 

ويزعم أنه أخبر المحققين أنه كان يستهدف صدريهما عندما أطلق النار من المسدس.

يبدو أن الأب القاتل المزعوم تفاخر أمام الشرطة بأنه “الأفضل على الإطلاق” عندما يتعلق الأمر بإطلاق النار، مضيفًا أنه كثيرًا ما يطلق النار في المسابقات.

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