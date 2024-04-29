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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أطول نهر تحت الأرض وعمره 250 مليون سنة.. ما قصته؟

صدى البلد

في قلب مقاطعة كاستيلون الإسبانية، يعد نظام الكهف القديم المعروف باسم كهف سان خوسيه في فال دي أوكسو موطنًا لنهر استثنائي تحت الأرض يبلغ طوله 2700 متر، وهو الأطول في إسبانيا وربما في أوروبا.

توفر هذه الجوهرة المخفية، داخل منتزه سييرا ديل إسبادان الطبيعي، رحلة لا تُنسى عبر الزمن والطبيعة، حيث يمكن للمسافرين تجربة مغامرة فريدة من نوعها: التجديف بالكاياك في هذا الممر المائي المذهل تحت الأرض.

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تم تشكيل كهف سان خوسيه منذ أكثر من 250 مليون سنة، وهو يتمتع بتاريخ غني، مع وجود أدلة على سكن بشري يعود تاريخه إلى العصر الحجري القديم.

كما كان بمثابة ملجأ للإيبيريين والرومان، فضلاً عن كونها مكانًا مقدسًا مشبعًا بأساطير لا تعد ولا تحصى.

يمكن لزوار الكهف الاختيار من بين مجموعة متنوعة من التجارب، بدءًا من جولات القوارب المصحوبة بمرشدين عبر النهر الجوفي لمسافة 800 متر إلى رحلات التجديف بالكاياك المليئة بالمغامرات التي تستكشف المزيد من الأجزاء النائية من الكهف.

تبدأ مغامرة التجديف بالكاياك بمجرد انتهاء الزيارات العامة في المساء. يرتدي المغامرون ملابس الغوص والخوذات، ويمشون مسافة مائة متر في النهر للوصول إلى رصيف المراكب الصغيرة، حيث يستقلون قوارب الكاياك الفردية أو المزدوجة في رحلة مدتها 45 دقيقة عبر النهر تحت الأرض.

يمر الطريق عبر غرف كبيرة وقنوات ضيقة، مضاءة بتكوينات الحجر الجيري الأثيري وتعكس برك المياه الزرقاء والبيضاء.

على طول الطريق، يمكن لراكبي الكاياك استكشاف النقاط الرئيسية المثيرة للاهتمام، مثل "بوكا دي فورن"، و"كاسكادا دي لا فلور"، و"جاليريا دي لوس سيفونيس"، والغرفة المقببة الكبرى المعروفة باسم "الكاتدرائية"، مع الهوابط المثيرة للإعجاب والتكوينات الصخرية المعقدة.

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وفي بعض المواقع، يصل عمق النهر إلى أكثر من عشرة أمتار، بينما في مناطق أخرى، يمكن للمسافرين ترك قوارب الكاياك الخاصة بهم والقيام بالسباحة المنعشة في المياه الصافية.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مغامرة فريدة حقًا لا تُنسى، يقدم كهف سان خوسيه في فال دي أوكسو تجربة آسرة لا مثيل لها.

 

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