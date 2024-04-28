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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أبواب الجحيم المشتعلة منطقة خطيرة ولها زوّار .. فأين تقع؟

صدى البلد

 أبواب الجحيم .. جملة تعبيرية نلجأ إليها عند وصف معين دون أن نعير أي انتباه إلى وجود تلك الأبواب بالفعل، فعلى بُعد أميال تقع أبواب الجحيم المشتعل، فقد تُلقب حفرة دارفازا الغازية في تركمانستان بباب الجحيم، وهي مشتعلة منذ عقود.

وقد تم إنشاؤه نتيجة لحادث التنقيب عن الغاز الطبيعي في الحقبة السوفيتية، ولا يزال الخبراء في حيرة من أمرهم بشأن ما يجب فعله حيال ذلك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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وهي عبارة عن حفرة نارية تقع في قلب صحراء كاراكوم في تركمانستان، وتم إنشاؤها عندما كان المهندسون السوفييت يقومون بالتنقيب عن الغاز الطبيعي، ويعتقد أن هذا الحفر قد تسبب في انهيار الأرض، مما أدى إلى تشكيل الحفرة الضخمة.


ولمنع تسرب الغازات الضارة إلى الغلاف الجوي، قاموا بإشعال النار في غاز الميثان المنبعث، وأدى ذلك إلى اندلاع حريق مشتعل منذ ذلك الحين.

يجذب المَعْلم غير العادي السياح من جميع أنحاء العالم ويذكرنا بالأساطير القديمة، ولكنها أيضًا ذات أهمية علمية جادة لأنها تثير تساؤلات حول تأثيرها البيئي - ولا يستطيع العلماء الاتفاق على ما إذا كان من الأفضل الآن تركها بمفردها أو محاولة إخمادها.

فهو ينبعث باستمرار غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية، ولكن حرقه يحول الكثير من غاز الميثان إلى ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.

وفي عام 2013، ذهب المستكشف جورج كورونيس إلى الحفرة لأخذ عينات وقياس تركيبها، يجب أن تأخذ محاولات إطفاء الحريق في الاعتبار مخاطر إطلاق المزيد من غاز الميثان حيث يوجد خطر حدوث انفجارات أو أن يجد الغاز طرقًا جديدة للهروب إلى السطح.

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وحذّر ويليام رين، عالم الحرائق في إمبريال كوليدج لندن، في ناشيونال جيوغرافيك من إطفاء الحريق لأنه "يمكن أن يحدث خطأ"، وقال أيضًا إنه على الرغم من أن تسرب غاز الميثان يمثل مشكلة، إلا أن الاحتراق مفيد من الناحية البيئية حيث أن الاحتراق يحوله إلى ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، كل من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء لهما تأثير أقل بكثير على ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما حذر مارك أيرلاند، عالم جيولوجيا الطاقة في جامعة نيوكاسل، من إطفاء النيران في ناشيونال جيوغرافيك، وأعرب عن حذره بشأن مجرد وضع غطاء على الحفرة لإطفاء الحريق قائلا إن غاز الميثان سيجد ببساطة طرقا أخرى إلى السطح.

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