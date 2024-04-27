عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أغنى رجل في العالم .. صراع إيلون ماسك ومارك زوكربيرج على صدارة القائمة

صدى البلد

بات الوضع بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج  أشبه بـ لعبة الكراسي الموسيقية من حيث تصدر قائمة الأكثر ثراءً، فقبل عدة أسابيع كانمارك قد أزاح إيلون من صدارة قائمة أغنى رجل في العالم ولكنه عاد إليها مرة أخرى اليوم.


 

ساعد انتعاش أسهم شركة تسلا الخاص بـ إيلون ماسك على التفوق على منافسه الملياردير الضخم مارك زوكربيرج ليضمن مكانه كثالث أغنى ملياردير في العالم.


 

txt

قصة أصعب طريق تم تنفيذه في العالم.. تفاصيل

txt

أنفلونزا طيور ولا عادية؟ ..دراسة تحذر من انتشار جائحة جديدة في العالم

بفضل المكاسب على الورق من صانع السيارات الكهربائية الخاص به، ارتفع صافي ثروة ماسك إلى 185 مليار دولار، وهي قفزة بنسبة 9٪تقريبًا عن وقت سابق من هذا الأسبوع، مما جعله يتفوق على ثروة زوكربيرج البالغة 157 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.


 

وفي الوقت نفسه، أثرت أرباح ميتا المخيبة للآمال على صافي ثروة الرئيس التنفيذي زوكربيرج بمقدار 14 مليار دولار.


 

ويأتي انعكاس قائمة المليارديرات يوم الجمعة بعد أن تجاوز زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في وقت سابق من هذا الشهر للمرةالأولى منذ عام 2020. ودفعت أسهم ميتا المرتفعة زوكربيرج إلى التقدم على ماسك في ظل المشاكل الأخيرة التي واجهتها تسلا، بما فيذلك تخفيضات الأسعار وأول انخفاض في مبيعاتها على أساس سنوي منذ الوباء، مما جعله واحدًا من أسوأ الأسهم أداءً في مؤشر S&P 500.


 

ولا تزال أسهم تيسلا منخفضة بنسبة 31% منذ بداية العام حتى الآن، في حين ارتفعت أسهم ميتا بنحو 27% خلال نفس الفترة. ترتبطالقيمة الصافية لكلا الرئيسين التنفيذيين ارتباطًا وثيقًا بشركتيهما الرائدتين.


 

txt

أوروبا تحترق مسجلة أعلى نسبة وفيات.. ما القصة؟

txt

سقوط مئذنة في مشهد مهيب بـ تركيا.. لهذا السبب| فيديو

ويمتلك زوكربيرج أو يسيطر على أكثر من 350 مليون سهم في شركة Meta، مما يمنحه حصة قدرها 13% في الشركة، وفقًا لبيان الوكيلالخاص بالشركة، ويمتلك ماسك حوالي 715 مليون سهم في شركة تيسلا، أي ما يزيد قليلاً عن 20% من أسهم الشركة.


 

منذ الإعلان عن الأرباح يوم الثلاثاء، ارتفعت أسهم شركة ماسك لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 18%، حتى مع انخفاض صافيدخل الشركة بنسبة 55% على أساس سنوي. إن تأكيدات ماسك بأن شركة تسلا ستطلق قريبًا نماذج جديدة وتزيد إنتاجها باستخدامالمرافق الحالية أعطت المستثمرين الأمل في أن الأداء الباهت الأخير لشركة تصنيع السيارات الكهربائية كان على وشك التحول.


 

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم ميتا بنحو 11٪ منذ الإعلان عن الأرباح بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء. حذر زوكربيرج المستثمرين مناحتمال حدوث تقلبات في الأسهم أثناء توجيهه لشركة Meta نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي، وهو مسعى قالت الشركة إنه قد يؤدي إلىاستنزاف كبير للأموال. وتوقعت الشركة أن سعيها للهيمنة على الذكاء الاصطناعي قد يكلفها 40 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، بزيادة5 مليارات دولار عما توقعته في أكتوبر.


 

يتمتع الرئيسان التنفيذيان بتاريخ طويل من التنافس الذي اشتد بعد أن أطلقت شركة Meta منافسًا على Twitter بعد وقت قصير منشراء Musk لشركة التواصل الاجتماعي في عام 2022.

إيلون ماسك ارك زوكربيرج اغنى رجل في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد المنعم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمي مازيمبي

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

منافس الأهلي القادم.. الترجي يتأهل لنهائي إفريقيا بالفوز على صن داونز

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

موضوعات متعلقة

قصة أصعب طريق تم تنفيذه في العالم.. تفاصيل

أنفلونزا طيور ولا عادية؟ ..دراسة تحذر من انتشار جائحة جديدة في العالم

توجه غريب | دعوات لاستخدام فضلات البشر في زراعة المحاصيل .. ما القصة؟

صورة تنهي حياة صاحبتها داخل بركان نشط| حادثة مؤسفة

أوروبا تحترق مسجلة أعلى نسبة وفيات.. ما القصة؟

سقوط مئذنة في مشهد مهيب بـ تركيا.. لهذا السبب| فيديو

كهف غامض عمره 7000 سنة أحدث اكتشافات العلماء في دولة عربية.. ما القصة؟

مدينة أيقونية على أرض عربية بتكلفة 48 مليار دولار.. صرح ذهبي عالمي

ترشيحاتنا

هل من دعا له أربعين شخصًا من الغرباء تقضى حاجته؟.. أسرار يغفلها الكثيرون

أغنى رجل في العالم .. صراع إيلون ماسك ومارك زوكربيرج على صدارة القائمة

ريلمي تطلق رسميًا نسخة 5G من هاتف Realme C65

خالد أبو بكر: حركة الاستثمار في مصر بدأت تتحرك.. وماشيين في الطريق الصح

الجارديان: الاعتقال السياسي للأكاديمية الفلسطينية نادرة شلهوب تهديد جديد للحريات

أبرزها الأهلي.. رسميـا| 4 أندية تمثل قارة أفريقيا بكأس العالم للأندية 2025


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تشارك بـ4 سيارات سيدان ودفع رباعي بـ«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

الصين: مكافأة مالية 1400 دولار لاستبدال السيارات القديمة بجديدة

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ