أغنى رجل في العالم .. صراع إيلون ماسك ومارك زوكربيرج على صدارة القائمة

بات الوضع بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج أشبه بـ لعبة الكراسي الموسيقية من حيث تصدر قائمة الأكثر ثراءً، فقبل عدة أسابيع كانمارك قد أزاح إيلون من صدارة قائمة أغنى رجل في العالم ولكنه عاد إليها مرة أخرى اليوم.





ساعد انتعاش أسهم شركة تسلا الخاص بـ إيلون ماسك على التفوق على منافسه الملياردير الضخم مارك زوكربيرج ليضمن مكانه كثالث أغنى ملياردير في العالم.





بفضل المكاسب على الورق من صانع السيارات الكهربائية الخاص به، ارتفع صافي ثروة ماسك إلى 185 مليار دولار، وهي قفزة بنسبة 9٪تقريبًا عن وقت سابق من هذا الأسبوع، مما جعله يتفوق على ثروة زوكربيرج البالغة 157 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.





وفي الوقت نفسه، أثرت أرباح ميتا المخيبة للآمال على صافي ثروة الرئيس التنفيذي زوكربيرج بمقدار 14 مليار دولار.





ويأتي انعكاس قائمة المليارديرات يوم الجمعة بعد أن تجاوز زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في وقت سابق من هذا الشهر للمرةالأولى منذ عام 2020. ودفعت أسهم ميتا المرتفعة زوكربيرج إلى التقدم على ماسك في ظل المشاكل الأخيرة التي واجهتها تسلا، بما فيذلك تخفيضات الأسعار وأول انخفاض في مبيعاتها على أساس سنوي منذ الوباء، مما جعله واحدًا من أسوأ الأسهم أداءً في مؤشر S&P 500.





ولا تزال أسهم تيسلا منخفضة بنسبة 31% منذ بداية العام حتى الآن، في حين ارتفعت أسهم ميتا بنحو 27% خلال نفس الفترة. ترتبطالقيمة الصافية لكلا الرئيسين التنفيذيين ارتباطًا وثيقًا بشركتيهما الرائدتين.





ويمتلك زوكربيرج أو يسيطر على أكثر من 350 مليون سهم في شركة Meta، مما يمنحه حصة قدرها 13% في الشركة، وفقًا لبيان الوكيلالخاص بالشركة، ويمتلك ماسك حوالي 715 مليون سهم في شركة تيسلا، أي ما يزيد قليلاً عن 20% من أسهم الشركة.





منذ الإعلان عن الأرباح يوم الثلاثاء، ارتفعت أسهم شركة ماسك لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 18%، حتى مع انخفاض صافيدخل الشركة بنسبة 55% على أساس سنوي. إن تأكيدات ماسك بأن شركة تسلا ستطلق قريبًا نماذج جديدة وتزيد إنتاجها باستخدامالمرافق الحالية أعطت المستثمرين الأمل في أن الأداء الباهت الأخير لشركة تصنيع السيارات الكهربائية كان على وشك التحول.





وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم ميتا بنحو 11٪ منذ الإعلان عن الأرباح بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء. حذر زوكربيرج المستثمرين مناحتمال حدوث تقلبات في الأسهم أثناء توجيهه لشركة Meta نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي، وهو مسعى قالت الشركة إنه قد يؤدي إلىاستنزاف كبير للأموال. وتوقعت الشركة أن سعيها للهيمنة على الذكاء الاصطناعي قد يكلفها 40 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، بزيادة5 مليارات دولار عما توقعته في أكتوبر.





يتمتع الرئيسان التنفيذيان بتاريخ طويل من التنافس الذي اشتد بعد أن أطلقت شركة Meta منافسًا على Twitter بعد وقت قصير منشراء Musk لشركة التواصل الاجتماعي في عام 2022.