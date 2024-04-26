قصة أصعب طريق تم تنفيذه في العالم.. تفاصيل

تمكنت الصين من تنفيذ الطريق السريع على شكل حرف M، ويعتبر هو أصعب طريق في العالم من حيث التنفيذ والتكلفة، حيث تبلغ تكلفة إنتاجه 2.6 مليار جنيه إسترليني.

طريق ياكسي السريع، وهو جزء من طريق "بكين-كونمينغ" السريع، يبلغ طوله 149 ميلاً ويصل ارتفاعه إلى 7.5 متر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

يتكون من 270 جسرا و25 نفقا، ويمتد من ياآن إلى شيتشانغ بمقاطعة سيتشوان، فقد بدأت الحكومة المشروع في عام 2007، وتم الانتهاء منه أخيرًا في أبريل 2012.

وكان من المأمول أن يؤدي الطريق إلى تحسين التأثير على البيئة، مع استخدام الأنفاق الحلزونية لتقليل التأثير على الجبال، وغالبًا ما يُطلق على هذا الطريق لقب أحد أصعب الطرق في العالم بسبب عدد من التعقيدات.

جعلت الظروف الجغرافية في سيتشوان من الصعب على عمال البناء إكمال المشروع، حيث يمر أكثر من نصف الأنفاق والجسور عبر الجبال، وتجعل الجبال الشاهقة هذه البقعة مشهورة لدى الزوار الذين يتطلعون إلى تجربة بعض الجمال الطبيعي في الصين.

خلال المشروع الذي استمر خمس سنوات، كان على مهندسي البناء والعمال التغلب على الغازات والمياه الناشئة والصدوع وانفجار الصخور.

كان الأنفاق الحلزونية المزدوجة غانهايزي وتيزهايزي من بين الأنفاق الأولى من نوعها في العالم ذات نصف قطر صغير. ويعد نفق نيباشان أعمق نفق في الصين، حيث يبلغ عمقه 1650 مترًا وطوله 9962 مترًا على الخط الأيسر و10007 مترًا على الخط الأيمن.

ولكن على الرغم من صعوبة بناء الطريق السريع، إلا أنه يتمتع بعدد من الفوائد. وهو يعمل على تحسين إمكانية وصول سيتشوان إلى جنوب وشمال الصين.

ومن المأمول أيضًا أن يلعب الطريق دورًا في مساعدة الملايين من سكان التبت وهان ويي وهوي على الخروج من الفقر، من خلال دعم النمو الاقتصادي المحلي المستدام في غرب سيتشوان، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية.

يزور آلاف السياح والمقيمين هذا الطريق لاستكشاف الطريق الخلاب المعروض، حيث تصطف الجبال على طول الطريق المثير للإعجاب.