عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قصة أصعب طريق تم تنفيذه في العالم.. تفاصيل

صدى البلد

تمكنت الصين من تنفيذ الطريق السريع على شكل حرف M، ويعتبر هو أصعب طريق في العالم من حيث التنفيذ والتكلفة، حيث تبلغ تكلفة إنتاجه 2.6 مليار جنيه إسترليني.

طريق ياكسي السريع، وهو جزء من طريق "بكين-كونمينغ" السريع، يبلغ طوله 149 ميلاً ويصل ارتفاعه إلى 7.5 متر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

يتكون من 270 جسرا و25 نفقا، ويمتد من ياآن إلى شيتشانغ بمقاطعة سيتشوان، فقد بدأت الحكومة المشروع في عام 2007، وتم الانتهاء منه أخيرًا في أبريل 2012.

txt

صورة تنهي حياة صاحبتها داخل بركان نشط| حادثة مؤسفة

txt

أوروبا تحترق مسجلة أعلى نسبة وفيات.. ما القصة؟

وكان من المأمول أن يؤدي الطريق إلى تحسين التأثير على البيئة، مع استخدام الأنفاق الحلزونية لتقليل التأثير على الجبال، وغالبًا ما يُطلق على هذا الطريق لقب أحد أصعب الطرق في العالم بسبب عدد من التعقيدات.

جعلت الظروف الجغرافية في سيتشوان من الصعب على عمال البناء إكمال المشروع، حيث يمر أكثر من نصف الأنفاق والجسور عبر الجبال، وتجعل الجبال الشاهقة هذه البقعة مشهورة لدى الزوار الذين يتطلعون إلى تجربة بعض الجمال الطبيعي في الصين.

خلال المشروع الذي استمر خمس سنوات، كان على مهندسي البناء والعمال التغلب على الغازات والمياه الناشئة والصدوع وانفجار الصخور.

كان الأنفاق الحلزونية المزدوجة غانهايزي وتيزهايزي من بين الأنفاق الأولى من نوعها في العالم ذات نصف قطر صغير. ويعد نفق نيباشان أعمق نفق في الصين، حيث يبلغ عمقه 1650 مترًا وطوله 9962 مترًا على الخط الأيسر و10007 مترًا على الخط الأيمن.

ولكن على الرغم من صعوبة بناء الطريق السريع، إلا أنه يتمتع بعدد من الفوائد. وهو يعمل على تحسين إمكانية وصول سيتشوان إلى جنوب وشمال الصين.

txt

في واقعة شديدة الغرابة.. سيدة تصطحب جثة رجل ميت إلى البنك

txt

ظهور الأبقار الحمراء والتجهيز لتنفيذ المخطط اليهودي في الأقصى.. ماذا يحدث ؟

ومن المأمول أيضًا أن يلعب الطريق دورًا في مساعدة الملايين من سكان التبت وهان ويي وهوي على الخروج من الفقر، من خلال دعم النمو الاقتصادي المحلي المستدام في غرب سيتشوان، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية.

يزور آلاف السياح والمقيمين هذا الطريق لاستكشاف الطريق الخلاب المعروض، حيث تصطف الجبال على طول الطريق المثير للإعجاب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

6000 جنيه أقل واحد| مفاجأة سارة تنتظر 8 ملايين عامل بالقطاع الخاص خلال أيام

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

موضوعات متعلقة

صورة تنهي حياة صاحبتها داخل بركان نشط| حادثة مؤسفة

أوروبا تحترق مسجلة أعلى نسبة وفيات.. ما القصة؟

سقوط مئذنة في مشهد مهيب بـ تركيا.. لهذا السبب| فيديو

كهف غامض عمره 7000 سنة أحدث اكتشافات العلماء في دولة عربية.. ما القصة؟

مدينة أيقونية على أرض عربية بتكلفة 48 مليار دولار.. صرح ذهبي عالمي

مقبرة فرعونية يخشى علماء الآثار الاقتراب منها.. ما سرها؟

تصيب العالم بلعنة.. ما قصة أبواق توت عنخ آمون ؟

في واقعة شديدة الغرابة.. سيدة تصطحب جثة رجل ميت إلى البنك

ترشيحاتنا

ضوء أخضر لتطوير "رأس الحكمة".. مجلس الوزراء يوافق على قرارات مهمة

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. الأزهر يجيب

خبير: أمطار غزيرة على منابع النيل فى المنطقة الإستوائية

سنن يوم الجمعة .. افعل 11 وصية نبوية تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

محكمة أوكرانية تأمر بحبس وزير الزراعة لتورطه في قضايا فساد | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتبدل أكتر من جهاز| جوجل تتيح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو.. فما القصة؟

طريقة عمل كفتة بالمياه الغازية| جديدة وغير تقليدية

حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟

نادية الجندي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ