صورة تنهي حياة صاحبتها داخل بركان نشط| حادثة مؤسفة

انتهت محاولة التقاط صورة تجمع زوجين خلال عطلاتهم السعيدة بشكل مأساوي ، وذلك عندما سقطت سائحة في بركان نشط وماتت بينما كان زوجها يلتقط الصورة.

فقد سقطت هوانغ ليهونغ من ارتفاع 250 قدمًا في البركان النشط بينما كانت تقف على حافة البركان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكانت السيدة ليهونغ البالغة من العمر 31 عامًا تقضي عطلة في إندونيسيا مع زوجها تشانغ يونغ، عندما سقطت في حفرة إيجين في بانيووانجي، في جاوة، ووقعت الحادث عندما تعثرت السيدة وسقطت بعد أن اصطدمت ملابسها بالوجه الصخري واختفت أسفل البركان.

كان ليهونغ ويونغ قد تسلقا المنحدر مع مرشد محلي حتى يتمكنوا من مشاهدة شروق الشمس من حافة البركان، ومع ذلك، أثناء وقوفها لالتقاط الصور، تعثرت مما أدى إلى سقوطها للخلف على حافة الحفرة.

وتُظهر إحدى الصور المنشورة ليهونغ وهي تقف على ما يبدو أنه حافة البركان مع رفع إحدى ساقيها، بينما تتصاعد خلفها تيارات من البخار والكبريت.

وفي لحظة سقطت السيدة من ارتفاع 75 مترًا (250 قدمًا) في فم البركان، وأن الأمر استغرق أكثر من ساعتين لانتشال جثتها.

وقال دوي بوترو سوجيارتو، رئيس إدارة الحفاظ على البيئة في منطقة بانيووانجى، لوسائل الإعلام المحلية، إن الحادث كان مجرد حادث، وإن السياح يجب أن يظلوا آمنين دائمًا أثناء تسلق جبل إيجين.

ومن المقرر أن يتم نقل جثة ليهونغ إلى بالي قبل إعادتها جواً إلى الصين، يعد جبل إيجين هو جزء من مجموعة من البراكين الواقعة على الحدود بين بانيووانجي وبوندوفوسو في جاوة الشرقية، وهي معروفة بالنار الزرقاء وبحيرة الحفرة، وهو تأثير ناتج عن غاز الكبريتيك المتدفق من الحفرة ويشتعل ويحترق.